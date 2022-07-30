Приметы на 1 августа: 7 вещей, которые категорически нельзя делать и как привлечь деньги

Что нельзя делать 1 августа / goodfon.ru

1 августа церковь почитает память преподобной Макрины Каппадокийской. В народе этот день получил название Мокрины.

Дождь на Мокрины сулил хороший урожай на следующий год, и если осадки на горизонте не виднелись, люди проводили особый обряд.

Девушку, родившуюся в этот день, называли Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба.

Если день был дождливым, девушке рожденной на Мокрины наоборот запрещалось выходить на улицу. Если запрет нарушить, ливень может залить всю землю.

Принято было также проводить различные обряды для привлечения денег.

Мужчины ходили на рыбалку еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие. Говорят, что в этот день рыба тихая и ловится на крючок только самым удачливым.

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя 1 августа ходить грязным и неопрятным.

Нельзя есть яблоки 1 августа.

Нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать - особенно с близкими людьми.

Нельзя грустить, унывать и обижаться.

Нельзя поднимать с земли потерянные вещи.

Нельзя давать или брать деньги в долг.

Приметы на 1 августа

Если много падающих звезд, то следует ждать сильных ветров.

Если пошел дождь, то к неурожаю орехов.

Если хорошая и солнечная погода, то бабье лето будет долгим.

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