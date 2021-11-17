Куда поехать зимой, чтобы сбежать от украинских холодов: советы путешественникам

Где можно провести зиму у моря / Pixabay

Если вы давно мечтаете проводить зиму в теплом месте у моря – не отказывайте себе в этом удовольствии. Работать при этом можно удалённо, а затраты на столь долгое путешествие вовсе невелики, главное правильно выбрать страну. Как это сделать? Сейчас расскажем!

Среди украинцев все популярнее становится тренд проводить зиму подальше от снега и холода. Наши соотечественники выбирают для этого как экзотические страны, так и курорты совсем недалеко от Украины. Именно о таких местах сегодня и пойдёт речь.

Грузия, Батуми

В среднем температура воздуха в Батуми зимой составляет +20°C днем и +14°C ночью. Здесь можно арендовать жилье за ​​300 евро в месяц (≈9000 грн). Преимуществом Грузии является то, что здесь небольшая разница во времени с Украиной – всего 1 час. Это позволит комфортно работать с украинскими офисами.

Испания, Канары

Жилье на Канарах обойдется примерно в 400 долларов в месяц (≈10 500 грн). Разница во времени с Украиной составляет 2 часа. Зимой здесь достаточно тепло – температура редко опускается ниже +20°C.

Португалия

Зимой в Португалии немного холоднее, чем в предыдущих странах. Температура здесь составляет около 15 градусов. Стоимость жилья 400 – 500 евро в месяц (≈12-15 тыс. грн), разница во времени с Украиной – 2 часа.

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Португалия – страна с самобытной культурой, удивительной природой, уникальной архитектурой, приятным климатом, кухней и богатой историей. В Португалию ездят круглый год, потому что погода там всегда подходит для экскурсий и прогулок.

Египет, Дахаб

Египет / Pixabay

Цены на жилье здесь достаточно демократичны – от 280 евро в месяц (≈8400 грн). Температура здесь редко падает ниже 22 градусов, а разница во времени с Украиной – всего час. Климат Египта позволяет почти круглый год загорать и даже купаться в море – однако зимой здесь могут быть достаточно холодные ветра.

Турция, Алания

Цены на жилье здесь еще дешевле, чем в Турции – от 280 евро в месяц (≈7500 грн). Температура воздуха зимой здесь составляет около 18 градусов, разница во времени – всего час/

Шри-Ланка

Любимое место "зимовщиков". Температура зимой здесь идеальна для курорта – более 30 градусов, жилье стоит довольно дешево – от 150 евро в месяц, или 4500 в гривнах.

Кипр

Кипр, Ларнака / Pixabay

Кипр – популярен среди путешественников, поэтому жилье здесь стоит дороже. Оно обойдется вам около 600 – 800 евро в месяц (≈18-24 тыс. грн). Зимой на Кипре прохладнее, чем в популярном Египте – около 18 градусов. Разница во времени отсутствует.

Таиланд

Еще одна страна, популярная среди туристов зимой. Температура здесь тоже не опускается ниже 30 градусов, а жилье можно арендовать за 300 евро в месяц (≈9000 грн).

Из недостатков – относительно большая разница во времени, которая составляет 4 часа.

Таиланд / 1zoom.ru

Напомним, что 9 ноября ЕС обновил "зеленый список" стран для туристов. Украина в новый перечень уже не попала. Однако окончательное решение о том, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает индивидуально.

Путешественникам не нужно расстраивать, ведь уехать есть куда. Так, Латвия, Греция, Франция, Словакия, Кипр, Эстония, Швеция, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Испания, Ирландия и Нидерланды объявили, что не будут закрывать свои границы для граждан Украины.