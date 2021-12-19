Гастроэнтеролог рассказал, чем могут быть полезны зеленые бананы / УНИАН

У незрелых бананов есть несколько неожиданные положительные свойства. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook гастроэнтеролог и диетолог Алена Поташева. По ее словам, такие бананы являются значительно полезнее спелых и хорошо влияют на пищеварительную систему.

"Зеленые незрелые бананы для пищеварительной системы гораздо полезнее спелых. Ценной клетчатки там больше, а сахаров, вызывающих вздутие, меньше. Плюс лейкоцианидин, который способствует развитию слизистой оболочки желудка и уменьшает чувство изжоги", — рассказала эксперт.

Тем, кого изжога не беспокоит, Поташева посоветовала есть спелые бананы, которые богаты различными углеводами. Также она назвала фрукт идеальным перекусом для спортсменов и отметила, что в нем содержится отличная порция биогенных аминов, которые помогают улучшить настроение и здоровье.

В конечном итоге, специалист опровергла общепринятое мнение о том, что бананы нельзя есть на ужин, однако посоветовала воздержаться от их употребления в пищу перед сном.

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