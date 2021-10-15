Гастроэнтеролог пояснила, на какие болезни может указывать изжога / ua.depositphotos.com

Есть определенный перечень возможных болезней, о которых свидетельствует изжога. Об этом в интервью Радио Sputnik заявила гастроэнтеролог Ирина Бережная.

По словам эксперта, изжога не всегда является следствием заболевания — она может появляться из-за переедания, резких движений и большой физической нагрузки. Однако в некоторых случаях она может возникать из-за непереносимости некоторых продуктов, аллергической реакции.

При однократном появлении изжоги следует проанализировать ежедневный рацион, при многократном — обратиться к врачу.

"Это может быть поражение желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, развитие панкреатита", — отметила Бережная

Гастроэнтеролог также сказала, что самостоятельный прием лекарств от изжоги допустим только при ее однократном возникновении.

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До того эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

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