Футболист сборной Украины забил два гола за 60 секунд и сотворил сенсацию

Футболист сборной в матче 15-го тура УПЛ забил в ворота Александрии два гола с интервалом в 67 секунд.
Футболист сборной Украины и нападающий Днепра-1 Артем Довбик оформил один из быстрейших дублей в истории Премьер-лиги Украины.
Футболист сборной в матче 15-го тура УПЛ забил в ворота Александрии два гола с интервалом в 67 секунд.
На 27 минуте игры 24-летний форвард точно реализовал пенальти, переиграв Олега Билыка.
А спустя 60 секунд эффектно замкнул контратаку хозяев.
Всего в интервале двух минут в УПЛ два гола забивали 15 раз.
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Отметим, что встреча Днепра-1 и Александрии завершилась со счетом 3:1. У хозяев кроме Довбика голом отметился Сергей Логинов. У гостей на 19-й минуте мяч забил Владислав Бабогло.
Артем Довбик также принес сборной Украине победу в матче против Боснии в отборе за выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
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Автор: Мария Тупик