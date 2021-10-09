УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Есть первая победа: Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022

9 октября 2021, 21:19

Подопечные Александра Петракова наконец-то победили в отборе на ЧМ-2022 и повысила шансы на выход из группы.

  • Украина – Финляндия
    Украина – Финляндия Reuters
  • Украина – Финляндия
    Украина – Финляндия Reuters
  • Украина – Финляндия
    Украина – Финляндия Reuters
  • Украина – Финляндия
    Украина – Финляндия Reuters
  • Украина – Финляндия
    Украина – Финляндия Reuters
  • Украина – Финляндия
    Украина – Финляндия Reuters

На Олимпийском стадионе в Хельсинки сборная Украины по футболу одержала первую победу в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года. Жертвой команды Александра Петракова стала сборная Финляндии.

На бумаге наш соперник выглядел одним из двух аутсайдеров группы. Однако на практике все оказалось по-другому – сборная Финляндии, как и мы, всерьез претендует на второе место, поэтому важного этого поединка была сложно переоценить.

Так, уже на 4-й минуте бессменный лидер сборной Андрей Ярмоленко отважился на дальний удар правой ногой. К счастью для сборной Украины, мяч по красивой траектории влетел точно в нижний угол ворот Градецки – на табло в Хельсинки засветились цифры 0:1.

Подопечные Александра Петракова агрессивнее выглядели впереди, но в середине первой половины пропустили. Финны удачно разыграли угловой, Похьянпало с близкой дистанции расстреливал ворота Пятова, но опытный голкипер спас свою команду. А вот защитники его уже не подстраховали – Теему Пукки удачно сыграл на добивании и сравнял счет – 1:1.

Реклама

Благо, через пять минут "желто-синие" смогли вновь выйти вперед. Украины провернула быструю атаку правым флангом, откуда Тымчик вывел на удар Цыганкова. Тот не пожадничал и отдал на Яремчука. Роман остановил мяч и с пяти метров поразил ворота Финляндии – 2:1.

Во втором тайме украинцы отдали мяч финнам и стали действовать "вторым номером". А финны ближе к концу матча стала нагнетать все больше. Особенно опасными были стандарты. Один из таких на 76-й минуте мог завершаться пропущенным голом для Украины, но Аруюри на добивании после стандарта запустил мяч в облака.

Финальный свисток зафиксировал победу сборной Украины со счетом 2:1. Наша сборная продолжает идти в отборе на ЧМ-2022 без поражений, а Александр Петраков одержал первую победу в статусе главного тренера национальной сборной.

ЧМ-2022. Отборочный цикл

Финляндия – Украина – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1, Ярмоленко, 4; 1:1, Пукки, 29; 1:2, Яремчук, 34.

Финляндия: Градецки – Араюри, Тойвио, Т.Лам, Райтала (Ро.Риски, 78) – Вайсянен, Алхо (Хмяляйнен, 62), Камара – Лод, Пукки, Похьянпало (Нисканен, 78).

Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Тымчик, Соболь (Корниенко, 46) – Шапаренко, Степаненко (Сидорчук, 77) – Цыганков, Ярмоленко (Булеца, 85) – Яремчук (Довбик, 85).

Какая ситуация у Украины в группе квалификации ЧМ-2022

  • Эта победа вернула Украине второе место в группе D, дающее пропуск в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Чтобы гарантированно остаться на этой строчке, нашей команде нужно выиграть два оставшихся поединка отбора с Боснией и Герцеговиной.
  • Но украинцам может хватить и меньше, чем шесть очков, в последних играх, если будут очковые потери у Финляндии.
  • Следующий матч отбора Украина сыграет 12 октября дома против Боснии и Герцеговины.
viber
сборная Украины по футболу Сборная Финляндии Александр Петраков чемпионат мира 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зимеВрежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зиме Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден Снежный Армагеддон и ледяной прогноз: синоптики предупредили о рекордных морозах зимойСнежный Армагеддон и ледяной прогноз: синоптики предупредили о рекордных морозах зимой В Ровенской области в один день умерли супруги-врачиВ Ровенской области в один день умерли супруги-врачи Гривна обвалится в два раза: астролог рассказал о предстоящем мировом финансовом кризисеГривна обвалится в два раза: астролог рассказал о предстоящем мировом финансовом кризисе

Последние новости

21:22

У особняка Порошенко под Киевом устроили акцию протеста: начались массовые столкновения

21:19

Есть первая победа: Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022 Фото Видео

20:54

Из чего состоит правильный осенний рацион: идеальное меню от диетолога

20:48

"Болезненный удар": Киев анонсировал ответ на газовую сделку Венгрии и РФ Видео

20:09

В Кабмине предупредили, что Европа уже буквально стоит на пороге континентальной газовой войны Видео

Реклама
20:04

"Появляются автоматически": в Минцифре разъяснили важные нюансы о штрафах в приложении "Дия"

19:55

Меморандум не поможет: эксперт объяснил неизбежность "взлета" ЖКХ-тарифов Видео

19:50

Готова ли Украина к идеальному шторму в энергетике мнение

19:29

Уволенный с должности спикера Разумков заявил о появлении в Раде "БДСМ-коалиции" Видео

19:22

Смертельный "коктейль" в крови Полякова: в полиции оценили данные о результатах экспертизы Видео

19:04

"Мало мозгов": Игорь Кондратюк взъелся на Ани Лорак после ее признания о жизни в России Видео

18:38

"Сделан в СССР": украинский онлайн-магазин вляпался в скандал из-за "подарков" ко Дню защитника

18:35

В ФРГ Украину назвали зоной высокого риска из-за COVID-19 и ужесточили правила въезда Видео

18:29

Надя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонников

18:00

Без мистики не обошлось: ведущий "Битвы экстрасенсов" вспомнил, как едва не погиб на Бали Видео

17:54

Прибавка к пенсии: украинцам пообещали дополнительные выплаты в 2022 году Видео

17:50

Худшие аксессуары для женщин после 40 лет Видео

17:22

Нужна только победа: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией Видео

17:17

В крови умершего Полякова нашли следы алкоголя и метадона – нардеп от СН Видео

16:55

Трое мужчин по очереди насиловали беременную девушку в Одессе

Реклама
16:55

В моде удивительные брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые оставила миру великая Шанель Фото

16:34

Без прививки – вон из школы: на Ровенщине начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита Видео

16:28

Срыв конкурса по избранию главы САП: Зеленский поставил жесткое условие

16:21

Приметы на 10 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

16:02

В Киеве в секретной обстановке открылся новый шоурум бренда ROMANOVA Designer Knitwear

16:00

"Такси" в морг уже ждет: львовянин рассказал об условиях лечения в COVID-больнице Видео

15:51

"Обходят иммунитет от вакцины": инфекционист назвал самые опасные штаммы коронавируса Видео

15:40

Украинцев предупредили о взлете цен на хлеб: эксперт объяснил рекордное подорожание Видео

15:10

Коронавирус "разбушевался" в Одессе: в реанимацию образовалась огромная очередь

15:00

Гороскоп на 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, кража или убытки Видео

14:50

Врач рассказал о проблемах со здоровьем у Саакашвили на 9-й день голодовки Видео

14:50

Украину заморозит до -5 градусов: синоптик предупредила о "холодяке" и мощных шквалах Видео

14:29

Дети едва дышали: коп спас двух девочек-подростков, которым стало плохо после наркотиков

14:16

"Фура даже не остановилась!": мама певицы Камалии второй раз за пол года попала в ДТП

13:55

Беременной пассажирке BlaBlaCar оторвало руку в ДТП с микроавтобусом под Тернополем

13:44

Эпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавируса Видео

13:16

"Оранжевых" областей уже больше, чем "желтых": в Минздраве обновили COVID-статистику

12:37

Сломана ключица и разбита нога: во Львове на женщину в парке упал кусок двухметрового забора Видео

12:25

"Тины очень не хватает": украинцы просят Горбунова вернуть Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ты перешел черту": бойцы ВСУ с передовой жестко обратились к Киве из-за поздравления Путина Видео

Реклама
11:48

В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: ребенка забрала полиция Видео

11:43

Под Львовом в ночной драке убили бизнесмена, еще один мужчина скончался в больнице Видео

11:37

Подростки подожгли мужчину на Херсонщине: от полученных травм он скончался

11:30

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 11-17 октября: удачные дни

10:57

Хуже, чем весной: врач спрогнозировала, как будет развиваться эпидемия COVID-19 осенью Видео

10:55

"Могут не пустить в страну": украинцев предупредили о сроках действия COVID-сертификатов

10:22

В Минцсоцполитики уточнили, кому не дадут субсидию в 2021 году

09:42

"Везите в морг": в Винницкой области фельдшер скорой отказалась госпитализировать живого мужчину Видео

09:28

Ночные морозы усилятся: синоптик уточнил прогноз погоды на выходные

09:01

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять