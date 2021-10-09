Есть первая победа: Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022

На Олимпийском стадионе в Хельсинки сборная Украины по футболу одержала первую победу в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года. Жертвой команды Александра Петракова стала сборная Финляндии.

На бумаге наш соперник выглядел одним из двух аутсайдеров группы. Однако на практике все оказалось по-другому – сборная Финляндии, как и мы, всерьез претендует на второе место, поэтому важного этого поединка была сложно переоценить.

Так, уже на 4-й минуте бессменный лидер сборной Андрей Ярмоленко отважился на дальний удар правой ногой. К счастью для сборной Украины, мяч по красивой траектории влетел точно в нижний угол ворот Градецки – на табло в Хельсинки засветились цифры 0:1.

Подопечные Александра Петракова агрессивнее выглядели впереди, но в середине первой половины пропустили. Финны удачно разыграли угловой, Похьянпало с близкой дистанции расстреливал ворота Пятова, но опытный голкипер спас свою команду. А вот защитники его уже не подстраховали – Теему Пукки удачно сыграл на добивании и сравнял счет – 1:1.

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Благо, через пять минут "желто-синие" смогли вновь выйти вперед. Украины провернула быструю атаку правым флангом, откуда Тымчик вывел на удар Цыганкова. Тот не пожадничал и отдал на Яремчука. Роман остановил мяч и с пяти метров поразил ворота Финляндии – 2:1.

Во втором тайме украинцы отдали мяч финнам и стали действовать "вторым номером". А финны ближе к концу матча стала нагнетать все больше. Особенно опасными были стандарты. Один из таких на 76-й минуте мог завершаться пропущенным голом для Украины, но Аруюри на добивании после стандарта запустил мяч в облака.

Финальный свисток зафиксировал победу сборной Украины со счетом 2:1. Наша сборная продолжает идти в отборе на ЧМ-2022 без поражений, а Александр Петраков одержал первую победу в статусе главного тренера национальной сборной.

ЧМ-2022. Отборочный цикл

Финляндия – Украина – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1, Ярмоленко, 4; 1:1, Пукки, 29; 1:2, Яремчук, 34.

Финляндия: Градецки – Араюри, Тойвио, Т.Лам, Райтала (Ро.Риски, 78) – Вайсянен, Алхо (Хмяляйнен, 62), Камара – Лод, Пукки, Похьянпало (Нисканен, 78).

Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Тымчик, Соболь (Корниенко, 46) – Шапаренко, Степаненко (Сидорчук, 77) – Цыганков, Ярмоленко (Булеца, 85) – Яремчук (Довбик, 85).

Какая ситуация у Украины в группе квалификации ЧМ-2022

Эта победа вернула Украине второе место в группе D, дающее пропуск в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Чтобы гарантированно остаться на этой строчке, нашей команде нужно выиграть два оставшихся поединка отбора с Боснией и Герцеговиной.

Но украинцам может хватить и меньше, чем шесть очков, в последних играх, если будут очковые потери у Финляндии.