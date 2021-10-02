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Фу, я это не ем, или 8 способов приучить ребёнка к правильному питанию

2 октября 2021, 04:22

В детстве, пока молодой организм особенно восприимчив, закладываются многие предпочтения, в том числе и вкусовые.

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Как приучить детей к правильному питанию / 1zoom.ru

Правильное питание и здоровье ваших детей – нераздельно связаны факторы. Но как заботиться о развитии молодого организма, когда дети постоянно тяготеют к вредным чипсам, сладостям и цветным газированным напиткам.

Интересные лайфхаки рассказала Екатерина Йенсен – специалист по питанию и нутрициологиня из Дании. Она приучила своих детей любить здоровую пищу и отказываться от сладостей. Женщина делится своим опытом, знаниями и полезными советами в своем блоге.

Как приучить детей к правильному питанию

Совет 1: Будьте последовательными – "нет" означает "нет"

Будьте последовательны и придерживайтесь своего слова: вы ввели какое-то правило или запрет – не отменяет его на полпути. Если вы будете каждый вечер угрожать отсутствием десерта, но потом все-таки предложите его ребенку, то он поймет, что можно пользоваться вашей "добротой".

Совет 2: Будьте примером

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Начните с себя. Вы должны быть примером для детей и, в первую очередь, менять свои привычки. Глупо говорить о правильном питании, поедая гамбургер. Дети склонны подражать своим родителям, поэтому позаботьтесь о правильном рационе всей семьи. Для этого Екатерина Йенсен рекомендует записывать в течение недели все, что вы съедаете и пьете, а потом это проанализировать.

Совет 3: Откажитесь от "детской" пищи

Как только у вашего ребенка вырабатывается жевательный рефлекс, стоит переставать кормить его "специальной" пищей. Нутрициологиня рекомендует переводить детей на те же продукты, которые употребляете вы.

Не бойтесь давать ребенку пробовать все, ведь так он сможет сама узнать, что ему нравится, а что – нет. Не стоит уделять внимание "особому рациону" и готовить отдельный ужин для малыша. Вы только усложните себе жизнь.

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Ребенок должен есть то, что и вы / УНИАН

Совет 4: Никаких сладостей в будни

Многие родители дают детям в качестве перекусов печенье и конфеты, считая, что они способствуют работе мозга. Но это не так.

Мозгу нужна глюкоза, а не самое сладкое. Глюкозу мы можем получить из самой обычной пищи, а поедая сладкое, у детей не остается места для нормальной пищи. Сладкое действительно перебивает аппетит. Поэтому оставьте лакомство для выходных, рекомендует диетологиня.

Совет 5: Из напитков – только вода

Вода должна быть главным напитком в рационе. Молоко, соки, морсы и компоты принадлежат к полезной пищи. Для утоления жажды выбирайте воду. Конечно не стоит полностью отказываться от других напитков, но следите, чтобы они не содержали консервантов и сахара.

Совет 6: Выработайте режим питания и придерживайтесь его

Режим питания придаст ребенку уверенности и облегчит жизнь вам. Куда проще контролировать детей, когда они четко знают, во сколько завтрак и что будут есть. К тому же малыши не будут испытывать ваше терпение попрошайничеством конфет в среду, зная, что их можно есть только в пятницу. Но не преувеличивайте с запретами, стоит иногда делать приятные исключения, особенно во время торжеств.

ребенок, девочка, еда,
Составьте план питания / Фото: freepik.com

Совет 7: Ребенок должен садиться за стол голодным

Степень вредности за столом прямо пропорционален степени голода. Если перед ужином вы позволили перекусить молоком с печеньем или еще чем-то, ожидайте много недовольства. Голодный ребенок не будет "перебирать", а начнет уплетать все подряд, чтобы как можно быстрее наполнить желудок.

Совет 8: Пробовать все

Договоритесь с ребенком, что он должен попробовать все, что есть в тарелке. Оставьте ему право выбора не есть или выплюнуть в салфетку то, что ему не понравилось. Так вы сможете приучить детей есть все продукты.

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Ранее дипломированный и сертифицированный диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала о том, какие продукты питания способны улучшить мозговую деятельность человека.

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