Финики обладают невероятными свойствами, но могут и навредить: как правильно выбрать сухофрукт

Польза и вред фиников: как выбрать сухофрукт / pixabay.com

Финики уже давно перестали быть экзотическим фруктом для украинцев. Их можно добавлять в кашу, выпечку при правильном питании или использовать как перекус между приёмами пищи.

Плоды пальм богаты питательными веществами. Они содержат клетчатку, белок и углеводы. В этих сухофруктах имеются витамины и минералы, а именно витамины B6, C (в свежих) и K, калий, магний, марганец, медь и небольшое количество железа.

Чем полезны финики?

Главный "козырь" фиников - большое содержание клетчатки, которая благотворно влияет на работу ЖКТ и пищевода. Также фрукты богаты антиоксидантами, которые снижают риск возникновения многих заболеваний и окислительных процессов в организме.

Считается, что финики можно есть в качестве профилактики микробных инфекций, поскольку они устойчивы ко многим бактериям. С диетологической точки зрения, эти фрукты — отличная замена сахара. В них нет "пустых калорий".

Как правильно выбрать финики?

Как и любой сухофрукт, финики имеют свои особенности, которые надо учитывать при выборе. Во-первых, плод не должен блестеть. Блестящие финики, скорее всего, вымочены в лучшем случае в глюкозном сиропе. Это делают для обработки и более длительного хранения. Такие растворы плохо влияют на организм человека, в особенности на желудочно-кишечный тракт.

Слишком сухой финик содержит большую концентрацию сахара. Идеально, когда фрукт высушен на дереве естественным путём или на листе бумаги — без ускорения химическими способами. После покупки плодов нужно обязательно промыть их водой, чтобы они не были пыльными и излишне липкими.

Кому нельзя есть финики?

Финики не рекомендуют употреблять людям с обострением симптома раздражённого кишечника. Они могут вызвать вздутие, бурление и дискомфорт в животе. Также существует индивидуальная непереносимость этого продукта или же аллергия — на это всегда стоит обращать внимание.

Также финики не советует употреблять при ожирении или лишнем весе, так как это сладкий продукт с высоким гликемическим индексом.

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