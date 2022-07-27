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Финансовый код по дате рождения: как рассчитать, правильно расшифровать и эффективно использовать

27 июля 2022, 17:56

Нумерологи и эзотерики сходятся во мнении - "золотой ключик" к секретам материального благополучия скрыт в дне, когда вы явились на свет.

Финкод по дате рождения
Финкод по дате рождения / ua.depositphotos.com

Финансовый код хранит в себе секрет вашей материальной удачи. Нумерологи считают, что это четырехзначное число – персональный ключик к богатству. И такой имеет абсолютно каждый человек.

Правильное его использование может направить в вашу жизнь финансовый поток, и раскроет тайну того, как управлять им с наибольшей выгодой для себя. Тут нумерология переплетается с эзотерикой, которая имеет, помимо сухих расчетов, более полную трактовку финкода.

Главред расскажет, как рассчитать, трактовать и использовать загадочное оружие нумерологов против бедности.

Как рассчитать персональный денежный код?

Путем сложения, как и все в нумерологии. Чтобы получить 4 цифры финкода нужно знать лишь полную дату рождения.

Например: 29.09.1985

Первое число в финансовом коде определяется сложением дня рождения. Расчеты производятся до простого числа: 2+9 = 11 = 1+1 = 2

Вторая цифра в финансовом коде – месяц вашего рождения: 0+9 = 9

Третью цифру финкода можно получить, просуммировав год рождения (должно получиться число от 1 до 9): 1+9+8+5 = 13 = 1+3 = 4

Четвертая и последняя цифра равна сумме получившихся ранее чисел: 2+9+4 = 15 = 1+5 = 6.

Таким образом получается четырехзначный финансовый код: 2946.

Значения цифр в финкоде

В отличие от числа вашей денежной энергии по дате рождения, в финансовом коде нет плохих или хороших цифр. Тем не менее, их значение покажет вам, как правильно строить свои взаимоотношения с финансами, и каких "денежных" правил придерживаться.

1 – не стоит ожидать дождя из купюр и золотых монет, который будет литься на вас с неба. Большие деньги вам принесет лишь усердный труд. Поэтому, если хотите преуспеть, забудьте о лени. Но помните об отдыхе.

Финансовый код по дате рождения
Как рассчитать свой денежный код по дате рождения / pixabay.com

2 – деньги будут приходить легко, но легкомысленно к ним относиться не стоит. Не вспугните свою удачу, иначе ваш денежный поток не просто временно иссякнет, но пересохнет навсегда.

3 – деньги, по крайней мере, на базовые нужды, будут у вас всегда и при любых обстоятельствах. Но, чтобы заработать капитал, не забывайте помогать Вселенной одаривать вас финансами своим усердным трудом.

4 – миллиардов, вилл, яхт и огромных счетов в швейцарских банках вам, скорее всего, не заработать. А вот более "земные" желания вполне осуществимы. Счастье в мелочах, а из мелочей можно сложить нечто весьма внушительное.

5 – ваш финансовый поток будет похож на американские горки – грандиозные взлеты и сокрушительные падения. Стоит ли этого опасаться? Отнюдь нет. Ведь таким образом Вселенная дает вам пожизненную гарантию того, что после каждого вашего падения вас непременно ожидает взлет.

Финансовый код по дате рождения
Как узнать свой код богатства / pixabay.com

6 – материальное благополучие в общепринятых представлениях вам будет вполне доступно. Самое что ни на есть "не хуже других", а если приложить еще немного усилий, то будет даже чуточку лучше. Так что не стоит бояться мечтать по-крупному.

7 – в "бассейн для взрослых" вас пустят весьма неохотно, но у вас есть все шансы привлечь денежный поток такой силы, что больше никто не отправит вас обратно на "мелководье". С другой стороны, чтобы достичь этого, нужно обладать не только трудолюбием, но и невероятным везением.

8 – счастливчики с этой цифрой в своем финкоде, считайте, что Вселенная дала вам карт-бланш на исполнение всех ваших финансовых "хотелок". Будьте душками, и не упустите свой шанс.

9 – все в жизни вашей равномерно, Вселенная вам и не друг, и не враг. Поэтому берите свою судьбу в собственные руки, если хотите достичь чего-то большего. Не стоит сидеть в ожидании чуда.

Финансовый код по дате рождения
Как рассчитать денежный код по дате рождения / pixabay.com

Что делать, когда личный денежный код рассчитан?

Здесь с нумерологией начинает пересекаться эзотерика. Специалисты утверждают, что финансовый код в руках каждого человека – мощное оружие против бедности, однако неправильное его использование может привести к обратному эффекту.

Поэтому важно придерживаться следующих правил применения личного финансового кода:

  • Использовать код, как часть личного пароля, особенно в тех случаях, когда дело касается финансовых вопросов.
  • Никому не рассказывать свой денежный код.
  • Повторять свой финкод про себя каждый день, особенно - перед важными финансовыми операциями.
Финансовый код по дате рождения
Как активировать финансовый код / pixabay.com

Как использовать персональный финансовый код?

Эзотерики обращают внимание: денежный поток с помощью финансового кода можно направить в свою жизнь при помощи несложных манипуляций. Кроме ежедневного произношения его, как мантры, следует также выбирать значимые для себя вещи, на которых нанесен номер частично или полностью повторяющий ваш финкод.

Также можно сделать аксессуар, который будет всегда с вами – браслет, кольцо или кулон, на внутренней части которых, ближе к телу и подальше от чужих глаз, будут нанесены цифры вашего денежного кода. В таком случае выбирайте дорогое и качественное украшение.

Нанесите свой финкод на неразменную купюру крупного номинала, которая всегда будет находиться в вашем кошельке. Также такую купюру можно использовать, как оберегающий амулет для наличных сбережений.

Идеально, если банковский код на такой банкноте будет полностью или частично повторять ваш финкод. Считается, что встретить такую банкноту – большой успех. Тратить ее нельзя ни в коем случае, ведь Вселенная послала вам ее для того, чтобы вы смогли улучшить свое финансовое состояние.

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