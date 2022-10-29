Любовный гороскоп на ноябрь-2022: самые опасные дни для влюбленных и лучшие для новых знакомств

Любовный гороскоп на ноябрь-2022 от Влада Росса/ ua.depositphotos.com, Главред

Во второй половине ноября-2022 откроются новые горизонты в любви и отношениях. А вот в первой половине месяца влюбленным стоит быть осторожными, ведь этот период будет самым опасным и для многих пар может закончиться разрывом отношений.

Отношения могут разорваться у тех пар, у которых они "отжили свое". Такой прогноз на ноябрь сделал астролог Влад Росс для сайта Главред.

"Возможны неожиданные ситуации и шансы решить проблемы в отношениях кардинальным образом, сильные эмоциональные перегрузки в первой половине месяца и стечение неприятных обстоятельств", – отмечает астролог.

Лучшее время, чтобы разобраться в себе

С 25 октября по 8 ноября продлится коридор затмений. В это время может произойти множество событий, которые помогут понять, что вам нужно от отношений и для чего вы даны друг другу с вашей второй половинкой. В это время можно разобраться в себе и понять, нужен ли вам ваш партнер.

Росс подчеркнул, что до лунного затмения лучше не решать серьезных вопросов, не вступать в браки и не заводить новых знакомств.

"Однако после 10 ноября Венера будет выравниваться, будет чаще создавать гармоничные аспекты, поэтому личная жизнь может заиграть новыми красками", – говорит он.

Лучшее время для откровенных разговоров

Во второй половине месяца лучше откровенно говорить со своей второй половинкой и обсуждать все спорные вопросы.

"16 ноября Венера перейдет в знак Стрельца, в котором пробудет до 10 декабря. В этот период многих потянет на идеалы, фантазии, многие из них легко будет спутать с реальностью. Чтобы не разочаровываться, лучше выводить партнеров на откровенные разговоры: так вы увидите, как вы оба понимаете одну и ту же ситуацию в ваших отношениях, и разберетесь в важных для вашей пары вещах", – отмечает астролог.

Этот период также будет благоприятным для того, чтобы перейти от виртуального общения к живому, начинать новые отношения.

Астролог отмечает, что во второй половине месяца возможны приятные встречи в поездках, учебных классах, транспорте. Кроме этого, указанный период подходит для знакомства с иностранцами по интернету.

Ранее астрологи прогнозировали, что четыре представителя зодиакального круга найдут свое счастье в любви в наступающем 2023 году. Они смогут встретить человека, с которым захотят построить прочные отношения и связать свою судьбу.

Напомним, ранее астролог Наталья Власенко назвала области, которые в ближайшее время окажутся под ракетным огнем российских оккупантов. Сейчас российские удары будут направлены на центральные и западные области нашей страны, однако ближе к зиме под огнем окажутся другие регионы.

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