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Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: богатство, престижная работа или конфликты с начальством

1 октября 2021, 11:48

Кому звезды на этой неделе сулят успех в делах и творчестве - расскажет гороскоп Главреда

Финансовый гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Неделя, когда трудоспособность и деловая активность будут щедро вознаграждены. У некоторых представителей зодиакального круга есть реальная возможность обогатиться, если предпринять решительный меры.

О том, кому на следующей неделе удастся встретить свою вторую половинку, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября: предложение руки и сердца и романтические приключения.

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября 2021: Овен

Неспокойная в финансовом плане неделя для Овнов. Возможны происки конкурентов или недругов, а также конфликты с начальством. Для того, чтобы сохранить материальную стабильность в этот период лучше всего умерить деловую активность и не проводить важные встречи и переговоры. Если этого не удается избежать делегируйте ведение переговоров женщинам, они могут сгладить острые углы.

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Телец

Тельцам на этой неделе звезды рекомендуют не спешить. Поспешность в делах и принятии решений может привести к досадным ошибкам и просчетам. Для того, чтобы их исправить понадобится время. Не стоит менять место работы, найти другую будет непросто.

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Близнецы

Удачный финансовый период для Близнецов. На этой неделе ваши смелые идеи и нестандартный подход к решению проблем увенчаются успехом. Вполне вероятно, что вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей. Инициативность и смелость в принятии решений может значительно повысить ваше материальное благосостояние.

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Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Рак

Ракам лучше всего залечь на дно и не проявлять деловой активности. Избегайте разногласий с руководством и не пытайтесь конкурировать с кем бы то ни было. Это чревато как и проблемами в коллективе, так и потерей премии или места работы. Спокойная трудовая неделя, разберитесь с залежами документов, а еще лучше самообразованием.

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Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Лев

Львам выпадает редкий шанс продемонстрировать все свои профессиональные навыки и проявить себя с максимальной эффективностью. Появится возможность хорошо заработать. Тем, кто в поиске работы может посчастливится найти вакансию своей мечты и успешно пойти собеседование. Период со среды по пятницу будет особо успешным для представителей знака. Однако если вы родились в период с 28 по 30 июля и 6-7 августа – вам не стоит начинать свое дело.

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Дева

Спокойная неделя для Дев. Штормить не будет, но и головокружительных взлетов ожидать не стоит. Самое лучшее решение этого периода – заняться выполнением текущих дел. Неделя предсказуемая и все идет по плану. Ваш звездный час еще впереди.

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Весы

Инициативность и активность принесет большую удачу представителям знака мужского пола. Именно на этой неделе появляется возможность достичь тех вершин, о которых вы мечтали и улучшить свое материальное положение. Звезды сулят удачу в карьере и бизнесе. Возможно, вам удастся получить содействие органов власти или влиятельных партнеров.

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Скорпион

Помощь со стороны поможет получить Скорпионам немалую материальную помощь. Это может быть как и рекомендации ваших знакомых на престижную работу, так и содействие близких вам людей в знакомстве с влиятельными статусными людьми. Возможно, кто-то подскажет вам идею, которая поможет существенно улучшить финансовое положение.

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Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Стрелец

Для Стрельцов открываются дороги, которые могут привести их к богатству. Будь то престижное рабочее место или небывалый успех в собственном деле. Внимательно рассматривайте все предложения и не упускайте своей выгоды. Инициативность и активность для вас – кредо следующей недели.

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Козерог

Непростая неделя, которая может принести не самые приятные события. Нужно быть к ним готовыми и тогда можно добиться максимальных результатов. Это могут быть как и неожиданные проверки представителей органов власти или происки конкурентов. Сохраняйте трезвый рассудок и не поддавайтесь эмоциям – тогда вы выйдете победителем. В противном случае, все может обернуться большими финансовыми потерями.

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Водолей

На этой неделе Водолеям предоставляется шанс не только улучшить свое материальное благосостояние, но и повысить свой социальный статус. Нужно только проявить активность в деловых вопросах. Особенно это касается представителей знака, рожденных 25-27 января и 2-4 февраля.

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: Рыбы

О финансовом благополучии на этой неделе Рыбам можно не беспокоиться. Все стабильно и без серьезных потрясений. Занятые в сфере творческой деятельности Рыбы могут достичь признания и популярности. Особенно те, кто родился 11-15 марта.

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