Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

В начале недели многим знаком зодиака улыбнется финансовая удача. Вероятны доходы и новые источники дополнительного заработка. А вот в конце недели , особенно в воскресенье стоит быть осторожными и избегать необязательных трат. Возможны непредвиденные расходы.

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Финансовый гороскоп на неделю – Овен

Первая половина недели будет неудачной в плане поиска дополнительных источников заработка и ведения бизнеса. Все важные финансовые вопросы нужно решать с четверга. Тогда возрастают шансы на успешные сделки и получение дохода. Однако уже на выходных такие разговоры могут перерасти в серьезный конфликт.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

В понедельник Тельцы ни в чем себе не будут отказывать. Вы будете баловать себя приятными вещами и покупками. Со вторника по четверг удачной будет торговля. Не исключены доходы от преподавательской деятельности. Конец недели будет спокойным в финансовом плане. Заработать получиться только, если проявить инициативу.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Понедельник будет удачным днем для Близнецов в плане онлайн-заработка. Возможны приятные подарки и получение посылок издалека. Со вторника по четверг можно ожидать поступлений от вашей профессиональной деятельности. Ближе к выходным возможно деньги будут идти к вам от семьи. В воскресенье кредитные организации будут навязывать вам свои услуги.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

В первой половине неделе могут возникать трудности с чужими деньгами. Звезды не рекомендуют оформлять кредиты или претендовать на получение помощи. Вряд ли получиться снять деньги со своего вклада. Распределение доходов лучше всего обсуждать в пятницу. А воскресенье станет отличным днем для заработка и покупок.

Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Во вторник Львам посчастливится с чужими деньгами. Возможна материальная помощь, ценные подарки или бонусы. С пятницы и на выходных можно рассчитывать на крупную благотворительную помощь. В эти дни также благоприятно вступать в наследство или узаконить имущество или доходы.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Благоприятная неделя для оформления кредитов, аренды или решения вопросов наследства. Долгосрочные договоренность можно обсуждать в четверг, а в пятницу можно быстро разрешить текущие финансовые вопросы. В воскресенье вам будут навязывать финансовые услуги. Если есть возможность, лучше от них отказаться.

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Финансовый гороскоп на неделю – Весы

В самом начале недели будут благоприятными условия для обращения за финансовой помощью. А со вторника и до конца недели звезды сулят доходы от работы и дополнительного заработка, а также приятные подарки. Условия на работе значительно улучшатся и это поможет вам зарабатывать больше.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

Со вторника по четверг будут развиваться разные финансовые взаимоотношения: вы можете заинтересоваться какой-то из банковских услуг, подписать договор страхования, взять что-то в аренду, одолжить у кого-то денег или нужную вещь. В пятницу и на выходных возможны траты на отдых и хобби, но точно так же возможны доходы от хобби и фриланса, или ценный подарок.

Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

В понедельник будут удачно проходить сделки продажи. Также можно будет что-то выгодно обменять. Во вторник и четверг будут успешными покупки для дома. В пятницу и субботу можно брать кредиты или просить деньги в долг. Не исключено, что в воскресенье придут плохие новости, возможно речь будет идти о штрафе или других взысканиях.

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Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

В этом периоде Козероги могут столкнуться с финансовыми трудностями. Будьте предельно внимательны к деньгам и ценным вещам. С четверга по субботу успешной будет торговля или обмен. Непредвиденные расходы может спровоцировать поездка. А в воскресенье можно ожидать небольшой материальной помощи или начислений.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

Со вторника Венера возьмет ваши финансы под особое покровительство. У вас станет больше денег и их станет легче зарабатывать. А иногда деньги и вещи будут приходить вам просто так — как подарки и приятные бонусы. Водолеи на этой недели счастливчики – в пятницу и на выходных может крупно повезти. А еще это удачные дни для легализации неофициального дохода и оформления на себя имущества.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

Во вторник Венера войдет в ваш знак, и материальное станет непременным атрибутом вашей жизни. Часто будут возникать ситуации, которые как-то связаны с деньгами, вещами, заработком, тратами и т. п. Ваша манера обращаться с деньгами окажется самой верной, поэтому прислушивайтесь к голосу интуиции в финансовых вопросах. В воскресенье может быть штраф и непредвиденные расходы.

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