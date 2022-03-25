Финансовый гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля: Ракам – неожиданный подарок, Стрельцам - кредиты

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

В начале недели многие знаки зодиака могут испытывать материальные затруднения. Придется экономить. Однако с началом нового лунного месяца 1 апреля - ситуация начнет выравниваться. Появятся новые возможности дополнительного заработка, который поможет укрепить финансовое благосостояние.

Гороскоп на апрель 2022 расскажет, кому из знаков зодиака стоит рассчитывать на успех и удачу в делах и профессиональной деятельности, а кому повезет встретить человека, который сыграет важную роль в жизни.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

Начало недели принесет Овнам сложности. Могут возникнуть проблемы с доходом от групповой деятельности. Новолуние в пятницу пройдет в вашем созвездии, поэтому самое время проявлять активность в решении финансовых вопросов и отстаивать свои интересы. Если будете работать на выходных, можно ожидать улучшения материального положения.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Денежные трудности могут настигнуть Тельцов с самого начала недели. Будут возникать недоразумения, касаемо оплаты труда. Не исключено, что вы можете лишиться источника дополнительного дохода. Ситуация улучшится к выходным. Если проявите инициативу, получится заработать.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

В понедельник могут возникнуть проблемы с получением денег или посылок и оплатой товаров. Возможно, вы лишитесь источника заработка заграницей. В средине недели будет спокойно, ни больших заработков, ни серьезных трат не предвидится. Все траты будут связанны с событиями, которые произошли ранее.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

В начале недели будут помехи с получением подарка, денег, какой-то помощи, которую вам обещали. В пятницу начнется лунный месяц, в течение которого стоит отдать приоритет карьере, а не доходам. Нужно поставить на первое место свои профессиональные достижения, а не финансовую составляющую. В субботу возможен неожиданный подарок или хорошая новость.

Финансовый гороскоп на неделю – Лев

В понедельник может сорваться запланированная сделка или обстоятельства помешают договориться об оплате. Возможны задержки в этом деле из-за проблем у другой стороны. В средине недели не стоит полагать больших надежд на чужие деньги. Либо не будет вообще ничего, либо будет меньше, чем вы надеялись. Работа на выходных принесет результаты, которые вас порадуют.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

В начале недели возникнут помехи с тем, чтобы заработать или получить заработанное на работе или подработках. Может подвести здоровье или рабочие инструменты, так, что вы будете вынуждены отказаться от выгодного дела. А в пятницу с новолунием начнется лунный месяц, в течение которого на первом плане будут вопросы кредитов, аренды, наследства и финансовой помощи.

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Финансовый гороскоп на неделю – Весы

Весам в начале недели следует быть осторожными с тратами. Расточительство может повлечь за собой убытки и пошатнуть бюджет. Этот период может стать успешным для фрилансеров, возможно, вам повезет найти источники дополнительного и стабильного дохода. На выходных начнут развиваться финансовые взаимодействия с другими людьми

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

В понедельник и вторник ваш семейный бюджет может просесть. Поэтому без режима экономии не обойтись. Не исключено, что ваш доход может уменьшиться или из строя выйдет ценная вещь. С началом нового лунного месяца в пятницу придут и хорошие изменения финансового плана. Возможны новые источники дохода и подработка. А в субботу вы приобретете что-то для дома или заработаете на дому.

Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

В начале недели вы получите меньше денег, чем рассчитывали, от посредничества или торговли. Если кто-то обещал вам денег, то он откажется от своих слов или даст меньше, чем обещал. В четверг необходимо избавиться от ненужных или поломанных вещей, нужно очистить пространство для позитивных изменений. Не исключено, что в субботу вы обратитесь за помощью в кредитные организации. Однако хорошенько подумайте, действительно ли вам это нужно или можно справиться собственными силами.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Понедельник и вторник станут днями, когда Козероги будут определяться с материальными приоритетами. Возможно, вам придется определяться с тем, какие траты будут первостепенными. В субботу будут небольшие, но приятные финансовые удачи — подарок, удачные приобретения, небольшой незапланированный доход.

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Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

В начале недели вы можете пересмотреть свои взгляды на вещи, которые недавно приобрели. Не исключено, что что вас заинтересуют вопросы экономии и вы отложите запланированные крупные покупки. В среду вы будете тратить с размахом и легкомысленно относиться к деньгам в надежде на будущие доходы и чьи-то обнадеживающие обещания.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

В начале недели Рыбы могут столкнуться с финансовыми трудностями и задержками в оплате. Ваш неофициальный доход может привлечь к себе внимание. С началом нового лунного месяца появятся новые финансовые задачи, новый заработок, новые вещи. Не спешите браться за новые дела на выходных, вам будет сложно принять правильное решение.

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