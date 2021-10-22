Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии

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Расположение планет на этой неделе обеспечивает стабильное материальное положение многим представителям зодиакального круга. Вероятны премии, повышение заработной платы или дополнительный доход. Однако некоторыми все же придется включить режим экономии и воздержаться от шопинга.

О том, кто на следующей неделе встретит любовь всей своей жизни, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена.

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Овен

Начало недели для Овнов будет непростым. Могут напомнить о себе старые долги и обязательства или кредиты. В этот период не стоит заниматься оформлением кредитных карт в банках. В среду четверг ваши идеи, предложенные начальству, помогут вам улучшить финансовое положение.

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Телец

Тельцы на этой смогут насладиться материальной стабильностью. Денег будет хватать на все ежедневные покупки. Такое положение вещей позволяет отправиться на шопинг и приобрести желаемую вещь. В конце концов, вы упорно трудились и пора вознаградить себя за старания! В пятницу в переговорах с партнерами может возникнуть напряжение, однако важно найти компромисс.

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Близнецы

Близнецы в этом периоде не только укрепят свое материальное благосостояние, но и получат дополнительную прибыль. Это может быть как премия, так и новый источник дохода. Смело отправляйтесь за покупками, они будут удачными. Можно распланировать свой бюджет более рационально и задуматься о путешествии или инвестициях в прибыльные проекты.

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Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Рак

Эта финансовая неделя для Раков окажется весьма благополучной. Вы не будете испытывать материальных затруднений и даже сможете сэкономить. Кроме того, ваше трудолюбие и целеустремленность также принесет свои плоды. Вы сумеете проявить себя по максимуму. Особенно это касается Раков. Которые недавно устроились на новое место работы.

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Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Лев

В начале недели будут успешными операции с недвижимостью. Звезды предупреждают представителей знака стихии огня, что в среду излишние траты могут больно ударить по вашему бюджету. В конце неделе вероятны небольшие денежные поступления. Стоит распорядиться этой суммой рационально и не спускать на ненужные импульсивные покупки.

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Дева

На этой неделе Девы будут довольны текущим положением вещей в финансовом плане. Особых растрат в начале периода не предвидится, а во вторник возможно получение небольшой денежной суммы. Вашим друзьям или близким родственникам может понадобиться материальная поддержка, постарайтесь помочь. В воскресенье стоит воздержаться от любой финансовой активности, возрастает вероятность обмана.

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Весы

Все задуманное ранее, начинает воплощаться в жизнь. Возможно, не так быстро как бы вам того хотелось, однако проявите терпение. В начале недели возможные небольшие трудности на работе, однако уже к четвергу ситуация улучшится. В воскресенье можно отправляться на шопинг и порадовать себя долгожданной обновкой.

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Скорпион

Скорпионы – везунчики недели. В профессиональной деятельности вероятно повышение по службе, которое отразится на финансовом благополучии. Также возможно получение крупной прибыли. Это позволит немного расслабиться и сбавить обороты. Самое время задуматься об отпуске.

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Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Стрелец

Стрельцам в понедельник-вторник предстоит пережить небольшие затруднения, однако к средине недели ситуация уладится и финансовое положение порадует стабильностью. Звезды сулят хорошие денежные поступления. На выходных отдохнуть не получится, придется закатать рукава и поработать.

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Козерог

Дополнительный источник дохода принесет Козерогам регулярные денежные поступления. Все важные встречи и переговоры необходимо планировать на четверг, это поможет укрепить ваш авторитет и социальное положение. Траты, связанные с нуждами детей, предстоят в воскресенье.

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Водолей

Непростой период для Водолеев. В течение всей недели вам предстоит решать финансовые вопросы. Но только к субботе в проблемах наступит просвет. Обстановка на работе будет напряженная. Не вступайте в разногласия с руководством, это может обернуться серьезными проблемами.

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября 2021: Рыбы

Рыбы не смогут похвастаться финансовой стабильностью на этой неделе. Лучшим решением будет режим экономии, от необязательных и крупных покупок стоит воздержаться. В профессиональной деятельности возможны споры с коллегами, вам придется твердо отстаивать свою точку зрения.