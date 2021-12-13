Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра

Гороскоп на 2022 год / depositphotos.com/

В Новый год 2022 в свои права вступит Черный Водяной Тигр – животное хоть и своенравное, но справедливое. Он благоволит активным и целеустремленным людям, которые не привыкли отсиживаться в сторонке и не боятся кардинально менять свою жизнь. В наступающем году на особую протекцию большой полосатой кошки смогут рассчитывать пять знаков зодиака.

О том, каким будет следующий год для представительниц прекрасной половины человечества, читайте в нашем материале: Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак.

Астрологи выделяют пять знаков зодиакального круга, которые в 2022 году смогут заручиться поддержкой фортуны.

Телец

Наступающий год принесет Тельцам финансовую стабильность и карьерный рост. Перед представителями земного знака открываются необычайные перспективы, не исключены выгодные деловые предложения, которые обеспечат рост заработной платы. Рост благосостояния поможет совершить крупные покупки, о которых вы давно мечтали. Однако расслабляться не придется, работа будет занимать львиную долю вашего времени.

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Дева

Фортуна одарит своей благосклонностью и один из самых трудолюбивых знаков зодиака. Девы не привыкли пасовать перед трудностями и браться за выполнение самых сложных задач. Такое упорство и целеустремленность принесут свои плоды: ваши старания будут отмечены руководством. Девам, которые заскучали на одном месте можно задуматься о смене работы, этот год будет решающим, чтобы максимально проявить свои профессиональные навыки.

Весы

Счастье и удача не будут покидать представителей знака стихии воздуха до конца года. Весам предстоит пережить приятные изменения в личной жизни. Свободные встретят человека, с которым захотят идти рука об руку долгие годы, а те, кто в паре смогут услышать долгожданное предложение.

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Козерог

Новый год 2022 для Козерогов не обойдется без головокружительных изменений. Каждый новый поворот судьбы станет для вас бесценным опытом, из которого вы вынесете важные жизненные уроки. Свободные люди встретят человека, близкого по духу, который станет не только другом и единомышленником, но и возлюбленным.

Рыбы

Эмоциональные и креативные Рыбы – одни из везунчиков 2022 года. Новый год принесет вам много поводов для радости и искренних улыбок. Приятные перемены могут случиться в любой важной сфере жизни: повышение по службе, долгожданное путешествие или судьбоносная встреча. Яркие впечатления и позитивные эмоции наступающий год припас Рыбам.

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