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Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение

16 октября 2021, 10:59

Кто из знаков станет везунчиком недели - расскажет гороскоп Главреда.

Финансовый гороскоп на 18-24 октября 2021
Финансовый гороскоп на 18-24 октября 2021 / ua.depositphotos.com/

На этой неделе финансовое благосостояние некоторых знаков зодиака может решить удачное стечение обстоятельств. Однако в некоторых случаях излишняя активность может создать серьезные проблемы и привести к убыткам.

О том, что приготовили знакам зодиакального круга фазы лунного календаря, и кому стоит быть осторожными в фазу убывающей Луны, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день.

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Овен

Овнам на этой неделе не о чем волноваться, финансовое положение будет стабильным без резких изменений. Однако для того, чтобы сохранить такой расклад, не стоит начинать новые проекты и не стремиться к карьерным достижениям. Необходимо сбавить обороты, излишняя напористость может только навредить. Не самое лучшее время чтобы ввязываться в долги и кредиты и заниматься инвестициями.

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Телец

Неделя благоприятна для планирования будущих деловых проектов и краткосрочных целей. Однако не стоит спешить воплощать их в жизнь, нужно хорошо продумать каждый шаг, который приблизит вас к поставленной цели. Успешными будут проекты в сфере строительства, архитектуры и недвижимости.

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Близнецы

Близнецы на этой неделе – любимчики фортуны. У вас появиться шанс если не разбогатеть, то значительно укрепить свое материальное благосостояние. Важно не упускать из виду важные детали – сейчас все работает на вас. В пятницу стоит умерить активность и завершить все начатые на этой неделе дела.

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Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Рак

Ракам стоит воздержаться от чрезмерной активности, как в профессиональной, так и в финансовой сфере. Любое движение, особенно неправильное, может обернуться серьезными последствиями и убытками. На этой неделе включите режим экономии и не поддавайтесь мимолетным желаниям совершить ненужную покупку

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Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Лев

Львам на этой неделе улыбнется необычайная удача. Вы можете значительно повысить свой социальный статус и добиться многого. Звезды сулят возможность серьезного обогащения. Ваша деловая активность в этот период окупится сторицей. Можете смело обращаться к начальству с просьбой повышения зарплаты или премии. Инвестиции также принесут доход.

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Дева

Денежное везение неотступно следует по пятам за Девами. Вы можете продвинуться по карьерной лестнице или увеличить свои доходы, сами того не ожидая. Оказаться в нужное время в нужном месте – это определенно про вас. Удачное стечение обстоятельств поможет вам добиться успеха. Благоприятная неделя для инвестиций – в будущем они будут приносить хорошую прибыль.

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Весы

Весы могут рассчитывать на успешную в финансовом плане неделю. Однако ничего так просто не приплывет к вам в руки. Для того, чтобы получить от жизни блага, необходимо упорно и неустанно поработать. Результат превзойдет все ожидания. Звезды советуют закончить все начатые дела до пятницы.

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Скорпион

Скорпионы в поиске работы могут получить заманчивое предложение о сотрудничестве. Не стоит списывать его со счетов, пусть вначале дела будут продвигаться медленно, вскоре вы сможете насладиться плодами своих трудов и укрепить финансовое положение. Рассмотрите эту возможность.

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Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Стрелец

Для Стрельцов наступает время активных действий. Ваши труды сейчас принесут хорошие результаты, которые будут работать на вас в будущем. Упорная работа сейчас заложит прочную основу, на которой будет строиться материальное благополучие. Рассматривайте все интересные предложения на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Козерог

Не самая лучшая неделя для Козерогов, чтобы предпринимать активные действия в профессиональной сфере. Для большинства представителей знака лучше сбавить обороты и не стремиться прыгнуть выше головы. Однако для Козерогов, рожденных в первых числах января, может улыбнуться удача в финансовых вопросах. Будьте внимательны к любой мелочи и тогда не упустите свой шанс.

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Водолей

Водолеям стоит максимально сконцентрироваться на одной задаче и довести это дело до конца. Распыляясь по мелочам можно упустить из виду шанс серьезно укрепить свое материальное и социальное положение. Беритесь только за важные проекты и сможете поймать удачу за хвост.

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Рыбы

Финансовое положение Рыб на этой неделе будет радовать стабильностью. Однако не спешите с инвестициями и уж тем более не занимайте денег. Любые новые начинания стоит отложить на более благоприятное время, звезды советуют подождать. Занимайтесь решением текущих вопросов.

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