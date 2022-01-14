Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгах

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Финансовый гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков следует рассчитывать на собственные силы, а кому удастся совершить долгожданные покупки и найти работу мечты.

О том, как полнолуние и фаза убывающей Луны может повлиять на благополучие и достаток представителей зодиакального круга, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решения.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

В первой половине недели Овнам нужно активно включаться в работу. Это поможет укрепить материальное положение в дальнейшем. Эта финансовая неделя будет благоприятной, однако о стабильность можно пока не мечтать. В четверг стоит доверять подсказкам интуиции, а в пятницу и на выходных воздержаться от соблазна рискнуть.

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Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Тельцам на этой неделе придется разобраться с негативными установками, которые могут помешать заработать больше. Обязанности, которые накопились после новогодних праздников, не потерпят спешки, разбирайтесь с ними поэтапно. Хорошее время для самоанализа и работы над ошибками.

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Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам на этой неделе едва удастся выкроить свободную минуту. Вас закружит в водовороте рабочих будней. Обязанностей может прибавиться, а вместе с тем и ответственности. В средине недели не стоит пренебрегать выполнением своих обязанностей, это может сыграть с вами злую шутку и отразиться на финансовом благополучии. В понедельник и среду отправляйтесь за покупками.

Финансовый гороскоп на неделю – Рак

В этом периоде Ракам нужно смотреть в оба. Ваши соперники или недруги не дремлют и все ждут подходящего момента, чтобы вставить палки вам в колеса. На этой неделе в финансовой сфере у Раков могут произойти серьезные изменения. Чтобы не упустить блестящих возможностей не спешите отказываться от интересных предложений и рационально используйте свое время, не растрачивая его на пустяки.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Для того, чтобы достичь задуманного или показать высокие результаты Львам не обойтись без четкого плана. Каждая продуманная деталь приблизит вас к цели и поможет быстрее воплотить идеи в жизнь. На этой неделе Львы могут найти работу своей мечты или совершить долгожданную крупную покупку.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девам нужно быть внимательными к каждой мелочи и не упустить важных знаков судьбы. Для того, чтобы не спугнуть удачу, вам необходимо быть уверенными в собственных силах и что то, что вы делаете, принесет максимальный результат. Без веры в себя вас до конца месяца будут преследовать напрасные тревоги и волнения.

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Финансовый гороскоп на неделю – Весы

Для того, чтобы увеличить свой доход или найти новые источники прибыли Весам необходимо избавиться от негативных установок. Траты на развлечения будут уместны до четверга, а после бюджету пойдут на пользу рациональные покупки. Можно начать копить. В финансовых вопросах не стоит полагаться на удачу.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам не стоит уповать на везение. Деньги не будут даваться вам легко, придется приложить усилия, чтобы заработать. Звезды предупреждают, что рисковые мероприятия и авантюры могут обойтись очень дорого. Не самая лучшая неделя чтобы заключать договоры с непроверенными людьми или устраиваться на работу, которая вызывает много вопросов.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

В начале недели Стрельцам необходимо освободить свой дом от ненужного хлама, который тянет положительную энергию. Чаще прислушивайтесь к советам близких людей, касаемо денежных вопросов, они могут быть полезными. Чтобы обеспечить стабильное финансовое положение необходимо заниматься саморазвитием и изучением нового.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Чтобы не упустить финансовую удачу Козерогам в этом периоде необходимо выложиться на максимум и продемонстрировать свое рвение и упорство. Удачная неделя для покупок, особенно запланированных. Импульсивные покупки могут быстро разочаровать и вы пожалеете о потраченных деньгах.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеям следует в любой ситуации сохранять самообладание и держать эмоции под контролем. Если дать слабину – недруги могут воспользоваться моментом и изрядно вам насолить. Все крупные покупки лучше отложить до более благоприятных времен. Удача дама капризная и на этой неделе Водолеям не стоит на нее рассчитывать.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

Эта неделя предоставит новые перспективы и возможности для Рыб. Не исключено, что вам подвернется выгодное предложение о работе или вы сможете завязать полезные деловые знакомства. В финансовых вопросах не стоит сбрасывать со счетов советы или чужой опыт. Удача может отвернуться от Рыб в воскресенье, нужно быть осторожными с тратами и опасаться потерь.

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