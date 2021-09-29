Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака

Октябрь 2021 года будет месяцем статичных планет – Плутон, Сатурн, Юпитер и Меркурий прекратят свое ретроградное движение и на время "остановятся". Из-за этого дела замедлятся, а время не будет подходить для быстрых и решительных действий. Ускорить или замедлить поток событий едва ли получится.

Так что октябрь подойдет в большей степени для того, чтобы остановиться и задуматься о происходящем. Месяц хорош для размышлений с бокалом коньяка у камина или просмотра хорошего кино.

В делах и работе в этот период также необходимо будет все взвесить, обдумать и найти баланс. Мудрым решением при этом будет делегирование части полномочий и анализ прошлого.

С деньгами в октябре придется быть аккуратнее и урезать себя в расходах. Покупки в это время будут мало радовать, потому лучшим решением будет копить деньги.

Главным счастливчиком этого странного октября будет Стрелец, а что сулят звезды в этом месяце представителям других знаков Зодиака – читайте далее.

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Счастливчики октября-2021:

Овен

Овен в октябре почувствует настолько мощный прилив энергии, что в одночасье забудет об всех прежних неудачах и депрессии. С присущим ему упорством он двинется к намеченным целям и успеет в этом месяце сделать немало.

В сфере деловых интересов Овен многого добьется: позитивный настрой и хорошее самочувствие позволят преодолеть любые барьеры. В начале месяце выдастся несколько особо благоприятных дней, когда удаваться будет все. В это время Овен может ждать новых назначений, проводить встречи и подписывать важные договора с людьми из прошлого.

В октябре у Овна будут обострены чувства, а его эмоциональный подъем будет настолько заразительным, что он сможет повести за собой людей. Но не исключено, что Овен сам попадет под чье-то влияние и примкнет к какому-то движению. В первой половине месяца он может влюбиться с первого взгляда.

Во второй половине месяца Овну будет проще контролировать чувства. Он сумеет организовать благоприятный климат в семье, особенно в последних числах октября. Важно не прозевать это время, чрезмерно увлекшись работой. Придется выбирать – или семья, или работа.

Лев

Лев в октябре будет трудиться, не покладая рук. Впрочем, удивить его чем-то подобным сложно, ведь он постоянно пребывает в тонусе. Однако середина осени может быть чревата чрезмерным использованием личных ресурсов. Потому Льву следует очень рационально и дозированно использовать собственные энергетические ресурсы, чтобы не сломать себя и не заболеть. В итоге, Лев добьется победы, но слишком дорогой ценой.

В деловой сфере в октябре Льва ждет прорыв. Ощутив динамику, Лев будет стараться усовершенствовать себя и свои деловые качества без отрыва от производства. Все будет упираться не в нехватку времени и сил, а в соразмерность желаний и возможностей. В результате Лев получит даже больше того, на что рассчитывал.

Тихой гаванью для Льва станет семья, где он всегда находил понимание и поддержку. Хотя наэлектризованные профессиональными проблемами Львы найдут, к чему придраться. Но благодаря лояльности близких это удастся преодолеть. Львы, не связанные узами брака, получат подарок небес или судьбоносные любовные встречи. В этом отношении наиболее благоприятными станут временные отрезки 3-6 и 9-13 октября. Лев в эти дни будет чрезвычайно находчив, очарователен, остроумен и оригинален.

Если кто-то из Львов наломает дров в этом месяце, последствия не заставят себя долго ждать, и уже в последние дни октября наступит период эмоциональной неустойчивости и бурных разборов полетов.

Стрелец

Стрелец станет главным счастливчиком октября 2021 года. Судьба его будет баловать. Для этого есть все основания – Венера входит в этот знак Зодиака, а это всегда сулит деньги и любовь. Стрелец в середине осени попадет в полосу везения. Как по волшебству и по мановению волшебной палочки, с ним будут случаться необыкновенные вещи, и будет множество удачных стечений обстоятельств. Если кто-то из Стрельцов снимет шляпу и скажет: "Раз, два, три. Упади!", к их ногам упадет метеорит. А метеориты дорого стоят, их можно очень выгодно продать.

К событиям октября Стрелец приблизится с неплохим энергетическим запасом. Внешне это будет выражаться в непоколебимой уверенности в своих силах и правильности принимаемых решений. Кое-кто из Стрельцов на этом фоне решит, что он неповторим и незаменим. В середине октября воодушевленный таким выводом Стрелец сумеет предпринять действия, превышающие его возможности, и совершить прорыв сразу в нескольких направлениях. В результате чего он может озолотиться.

Сфера деловых интересов будет крайне важна в октябре, ведь проекты, начатые в этом месяце, получат достойное продолжение, а их итог приведет к таким головокружительным и значимым победам, что этот факт будет доступен восприятию и анализу только через некоторое время.

Что касается продвижения по иерархической лестнице, то в сентябре Стрелец имел возможность совершить широкий шаг, а в октябре его положение только упрочнится. А тот, у кого в прошлом месяце назначение на новую должность не состоялось, в этом месяце обязательно может его ждать, либо, если сделка сорвалась в сентябре, то в октябре она будет блестящей. Стрельцу удастся улучшить свои материальные доходы, причем не в разовой форме, а в виде регулярных поступлений.

В любви октябрь для Стрельца станет месяцем установления истинной гармонии. В семье установится мир и взаимное уважение. Романтические знакомства перерастут в более глубокие отношения. Близкие люди в середине месяца будут готовы пожертвовать многим ради успеха тех начинаний, которыми Стрелец начнет заниматься. Совместные действия лучше всего планировать на период первой половины второй декады октября – именно в это время все будет складываться по самому оптимистичному сценарию.

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Водолей

Успех в октябре для Водолея может оказаться не только приятным, но и полезным периодом. Благоприятные тенденции коснутся практически каждой сферы его жизни, а определять их будет планета Сатурн, которая займет выгодное положение в гороскопе. Благодаря Сатурну Водолей сможет посвятить октябрь конкретизации своих устремлений, проще говоря, он поймет, чем ему нужно заниматься.

Помимо всего прочего, приятными станут и препятствия на пути к осуществлению желаний, и Водолей перестанет их бояться. Таким образом, будут решены проблемы, которые долгое время оставались неразрешенными. Одновременно появится возможность постановки новых целей и переосмысления нынешних.

Самое поразительное состоит в том, что все эти важные для Водолея моменты прояснятся с необыкновенной легкостью, будто кто-то мудрый будет шептать ему на ухо подсказки. С этого момента Водолей ощутит всю радость бытия, которую только может испытывать свободный в своем волеизъявлении человек. Самооценка резко возрастет в октябре, да и энергетический тонус будет на высоте. Кто-то назовет такое состояние счастьем или эйфорией.

В сфере деловых интересов Водолей может рассчитывать на массу положительных моментов. Раздача бонусов произойдет в самом начале месяца в соответствии с личной заинтересованностью. Для кого-то успешно решатся карьерные вопросы, для кого-то везением окажется реорганизация рабочего места в сторону оптимизации производственного процесса и личного удобства. Большинство представителей знака узнают, что вознаграждение за их труды резко увеличится – возможен карьерный и финансовый рост. Успехи на работе будут несомненно, особенно во второй половине месяца, когда Водолей может начать реализацию какого-то старого весьма прибыльного проекта, который точно увенчается успехом и окажется выигрышным в имиджевом плане.

Водолею пойдет на пользу смена имиджа или прически, а также обновления гардероба. Он может смело покупать предметы быта и даже автомобили после 23 октября.

Благоприятным будет повышении квалификации, освоение новых дисциплин и специальностей, а также участие в информационных проектах. Для Водолея супер-благоприятным будет уход в IT-индустрию.

Заключительная декада октября точно надолго запомнится Водолею, ведь во многом это будет решающее время. Благоприятно в этот период выстраивать работу с коллегами, но в этом процессе неизбежны моменты, которые заставят слегка попереживать. Однако любые осложнения все равно завершатся с пользой для Водолея. Одержать победу над недоброжелателями поможет уверенность в собственной правоте.

Отношений с любимыми может немного коснуться эмоциональная неустойчивость октября. Общая картина месяца будет выглядеть как длинная цепочка расставаний и примирений. Все это внесет некоторое разнообразие в совместную жизнь с партнером. Даже будучи периодом переживаний, октябрь запомнится как месяц динамичных отношений, когда можно будет восстановить отношения и с деловыми партнерами, и с любимыми. "Милые бранятся – только тешатся", – это было сказано про Водолея в октябре.

В самом конце месяца на семью Водолея все-таки снизойдет мир и покой. Случится это в тот момент, когда будут согласованы новые планы и устремления с интересами семьи и любовных партнеров. А произойдет это в 20-х числах месяца.

Неудачники октября-2021:

Телец

В октябре Телец сможет поздравить себя с получением очередной порции благ, но это будет единственным плюсом месяца. С деньгами все будет хорошо, но не повезет в любви. Успехи в финансовых делах будут полностью нивелированы абсолютным равнодушием близких людей или даже враждебностью. К концу октября все это может стать причиной глубокого стресса и острого чувства внутреннего одиночества. Но винить в этом Телец должен только себя, поскольку именно на нем лежит ответственность за неумение организовывать доверительные отношения с близкими.

Впрочем, при большом старании Телец сможет преодолеть негатив, если быстро введет окружающих в курс своих дел. Полностью избежать общественного остракизма не получится, но, если хотя бы в семье будет понимание и доверие, уже это окажется немалой поддержкой. Происходящее заставит Тельца пересмотреть свое отношение к мнению друзей, знакомых и сослуживцев.

Все это будет происходить на фоне монотонных будней при явном депрессивном эмоциональном фоне. Главное – не притрагиваться в таком состоянии к алкоголю.

Однако окружающие проявят снисходительность к деловой агрессивности Тельца и попытаются наладить с ним партнерство. Это партнерство будет особенно прочным, если будет связано совместной собственностью. В этом случае Телец с удовлетворением отметит, что отношения с супругом перешли на новый этап.

В последнюю неделю октября Телец может ожидать череду событий, имеющих приятную фоновую эмоциональную окраску любви.

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Скорпион

В октябре в жизни Скорпиона речь пойдет о старых связях, ставших обузой, знакомствах, исчерпавших себя, и увлечениях, давно потерявших свою привлекательность. В октябре Скорпиону предстоит переделать что-то в своей жизни так, чтобы она пошла по-новому: осознать новые цели, отказаться от всего, что казалось важным, конкретизировать необходимое. Впрочем, никакая непосильная работа духа и мысли этому знаку не грозит. Многие даже не заметят, как обновился и прояснился мир вокруг. Скорпион будет занят решением повседневных задач и выполнением рутинной работы.

В сфере деловых интересов у Скорпиона будут происходить ломки, но с позитивом. Ему предстоит работать сразу над несколькими проектами, причем довольно успешно. Успех будет обусловлен превосходным самочувствием и здоровой агрессией. Если в начале месяца удастся направить дела в сторону неуклонного роста линии успешности, будет возможность получить еще один перспективный проект и новые финансовые возможности. Иначе есть риск скатиться далеко назад. Новое дело станет по плечу Скорпиону после 23 октября, в это время никто не станет мешать: с дороги Скорпиона начнут уходить недоброжелатели, дабы не попасть под колеса его мчащейся колесницы.

В веренице трудовых будней Скорпион не сразу ощутит приток энергии, а потому по привычке будет беречь силы и подвергать сомнению свои способности. Но с каждым новым днем он будет начинать чувствовать себя более уверенно. Количественные изменения постепенно перейдут в качественные – и сразу окажется, что все просчеты начала месяца таковыми не являются.

Месяц завершится новыми надеждами, уверенностью в своих силах и, возможно, новой любовью.

Влад Росс / УНИАН

Козерог

Козерога в октябре ждет полный провал, а точнее борьба и только борьба. Для кого-то из Козерогов это будет битвой всей жизни за собственность и положения в обществе. Впрочем, за итоги Козерог может не опасаться, поскольку проявит себя как настоящий боец и вполне может оказаться лидером.

Кроме того, Козерога начнут поддерживать весьма влиятельные покровители. Социум и его лидеры проявят удивительное единодушие практически во всем, что будет касаться Козерога. Но – есть риск, что Козерогу обломают рога.

В сфере деловых интересов обстоятельства будут складываться так, что перерывов на отдых не останется совершенно. Переговоры будут следовать одни за другими, встреча за встречей, презентация за презентацией – и все по кругу. Так что Козерогу придется напрячься. Тем не менее, представители знака получат удовлетворение, если попадут в резонанс с давлением внешних факторов. Козерог, впрочем, будет все успевать, а поддержать его смогут удовлетворительный результат. И хотя результативность будет хорошая, но есть риск надломиться.

В октябре многократно усилится дар убеждения Козерога. Большинству людей будет казаться правильным то, что говорит Козерог. Несомненно, это потешит самолюбие большинства представителей знака, но в то же время ввергнет в великое напряжение ответственности не только за себя, но и за других.

Некоторые Козероги окажутся посредниками между массой и элитой социума и будут вынуждены принимать решения, соблюдая интересы и тех, и других. Но несоответствие этих интересов будет способно ввергнуть Козерога в глубочайшую депрессию (для Козерога в октябре самая большая опасность – погрузиться в глубокую депрессию). Лучшим выходом из такой непростой ситуации станет соотнесение любых принимаемых решений с собственным понятием о добре и зле, о правильном и неправильном. Только в этом случае Козерог сможет сохранить самоуважение и быть понятым.

В семейных делах и любви Козерог почувствует себя несколько обделенным. Он может расстаться со второй половиной или с другом. На большие дела и серьезные отношения времени может не хватать, а мелкие проблемы будут раздуваться до кризиса мирового масштаба. Поддержка домашних в этом месяце станет не очень надежным тылом для Козерога. Вблизи даты полнолуния, 20 октября, нужно будет обязательно поддержать семью и вспомнить о близких, сделать подарки.

Больше всего повезет юным представителям знака – они могут встретить любовь всей своей жизни. Правда, чувства будут настолько сильны, что могут помешать всем остальным занятиям (реализации, учебе и т.д.).

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Рыбы

Для Рыб октябрь станет месяцем решения финансовых вопросов, прежде всего, кризисных. Постепенно копившиеся в этой сфере проблемы из незначительных перерастут в большой вопрос – "где взять деньги и как их разумно потратить?". Для кого-то из представителей знака в этот период актуальной станет кредитная история, а кому-то придется договариваться о слиянии капиталов и решать проблему управления совместными накоплениями. Отношение Рыб к деньгам, способам их привлечения и вложения станет определять их жизнь в течение продолжительного времени, начиная с октября. Этот вопрос может беспокоить Рыб в том числе и зимой.

Рыбам предстоит пережить крупные перемены в своей судьбе. Очень скоро наступит время, когда все проблемы 2021-го представителям знака покажутся просто смешными. А в октябре главным поводом для волнения Рыб будет материальный вопрос о том, где брать деньги.

Если Рыбы не научились думать сначала о себе, а уже потом обо всех униженных и оскорбленных, кому хотелось бы помочь, в том числе деньгами, в гороскопе есть указание на некую помощь, которую могут получить в этом месяце сами Рыбы. Источником помощи может стать близкий друг или кто-то из родных, особенно если нужна будет неотложная помощь. Правда, при этом будет задета гордость Рыб, и они не успокоятся до тех пор, пока не вернут долг.

Деловые интересы Рыб в октябре потребуют активизации в связи с окончанием периода низкой активности на рынках и биржах. Правда, нельзя сказать, что предстоящие процессы будут протекать бурно, но Рыбы будут рады и этому. Некоторые представители знака еще в сентябре пытались предпринять активные действия, и в октябре они могут столкнуться с серьезными препятствиями. Поэтому в финансовом плане предстоит много суеты и коррекции планов, совмещение сектора потребностей с сектором возможностей.

Самое интересное состоит в том, что некоторых Рыб застой в делах приведет прям-таки в восторг. И эти Рыбы будут очень огорчены, если производственные нагрузки возрастут.

Что касается личной жизни Рыб, то в этой сфере позитивные перемены будут более заметны. С членами семьи и с партнером установятся более ровные и доверительные отношения. Более того, Рыбам покажется, что с их души упал камень, и они будут словно летать, а не ходить. Одним словом, Рыбы почувствуют большое облегчение.

Но нужно иметь в виду постепенность процессов. Если у Рыб разладились отношения настолько, что начал обсуждаться развод, то в этом случае гармонии придется ожидать несколько дольше. Впрочем, можно утешиться тем, что примирение возможно, и оно обязательно состоится.

Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Близнецы

В октябре повезет только тем представителям знака Близнецы, которые упорно трудились на протяжении последних месяцев или лет – они вполне смогут снять сливки и начать пожинать плоды своего труда. Они будут вознаграждены за свои усилия либо продвижением по службе, либо почестями, либо повышением зарплаты. Многие Близнецы в октябре могут получить вознаграждение, которого у них давным-давно не было.

Впрочем, тотальным везением события октября назвать нельзя, поскольку любое вознаграждение будет итогом честного и самоотверженного труда.

В сфере межличностных отношений откроется "дорога цветов" – Близнецы будут пользоваться добрым расположением окружающих. В сфере романтических отношений они могут рассчитывать на события, сулящие исключительно приятные переживания. Особенно это станет проявляться со второй недели октября. На фоне этого Близнецы расцветут и предстанут перед окружающими в самом очаровательном из своих обликов.

Однако следует иметь в виду, что "дорога цветов" также будет начинена и "шипами". Окружающие будут просто рвать Близнецов на части и даже ссориться, если им покажется, что представители этого знака пытаются уклониться от выполнения своих обязательств. Конфликтные ситуации, которые будут возникать, необходимо будет незамедлительно улаживать.

Влад Росс / УНИАН

Рак

Рака ждет двойственный период, который начнется с повышенной деловой активности и победоносного завершения крупных проектов, но в конце месяца ему придется заняться домом, благоустройством офиса и налаживанием комфортных отношений с близким окружением. Середина месяца при этом может быть провальной.

По большому счету, все, что Рак будет делать в октябре, будет нацелено на создание благоприятной обстановки для приятных ему людей. Многие Раки в этом видят смысл своего существования. Такое жизненное кредо будет нести благополучие и самим представителям этого знака, поскольку сделает их дом крепостью.

В сфере профессиональных интересов Раку следует осуществить все самое важное в первой половине октября. Особенно благоприятны в это время контакты с дальними партнерами. Деловые поездки пройдут исключительно удачно и принесут доход.

Во второй половине месяца следует ожидать неприятностей, особенно 15-25 октября. Скорее всего, они буду связаны с неким обманом или предательством. Источником переживаний станет человек из близкого окружения. Раков в это время могут ограбить те люди, которым они привыкли доверять. Также в середине месяца есть риск попасть в ДТП и несчастные случаи.

Вторая половина октября будет более ровной и доброй благодаря гармонии в семье и партнерских отношениях. Но в это время нельзя обижать вниманием никого из домашних, иначе не избежать конфликтов.

Рак, не скрепивший себя ни с кем узами брака, в октябре встретит множество претендентов на его привязанность. Останется только выбирать.

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Дева

В октябре Дева будет в полной уверенности в себе и своем будущем. Однако этот месяц совершит переворот в ее мироощущении. В жизни Дев вдруг начнет меняться абсолютно все, вплоть до целей и основ существования. Девы перейдут на более высокий уровень. Хлопоты будут изматывать Деву. В итоге окажется, что Дева находится в самом начале долгого непростого пути, который незаметно стартовал.

В октябре мысли и чаяния Девы будут заняты преимущественно состоянием финансов. Но в целом события данного направления будут совершенно благоприятны. Препятствием на пути к материальной стабильности может оказаться сама Дева, ведь она будет проявлять крайнее легкомыслие и расточительность, которая обычно несвойственна ей. Деньги будут потрачены не зря, но далеко не на самые важные вещи. Поэтому Деве лучше экономить. Звезды предостерегают этот знак от нерациональных вложений, особенно в недвижимость, т.к. они могут привести к утрате целей и значительному понижению самооценки. А это может сильно навредить Деве в будущем, сделать ее более уязвимой перед переменами и надвигающимся финансовым кризисом.

В октябре с финансами Деве следует быть максимально предусмотрительной.

Перемены, которые определят новый этап жизни в любви, станут для Девы более заметны в конце месяца. Если представители знака не остановят свой взгляд на ком-то, то выбор может быть сделан за них – Деву в конце месяца может встретить ее вторая половина и открыть свои чувства.

Впрочем, цели со временем определятся, и Дева облегченно сможет приступить к их достижению. Исчезнет неуверенность предыдущего периода. Некоторые Девы могут почувствовать себя необыкновенно счастливыми, поскольку самое тягостное время выбора будет позади. И Дева сможет заняться излюбленным делом – педантичным следованием по выбранному пути.

Влад Росс / УНИАН

Весы

Весы в октябре смогут добиться большего, по сравнению с предыдущими периодами этого года. В этом месяце все дела приобретут вес и в собственных глазах Весов, и в глазах партнеров, да и члены семьи поймут, насколько все серьезно. Личные планы Весов заинтересуют и других людей, что приведет к тому, что Весам будут оказывать поддержку и убирать препятствия с их пути в расчете на будущие результаты. Таким образом, октябрь будет для Весов весьма приятным и полным надежд.

Но – Марс идет по Весам. Это планета агрессии, а потому со временем Весы могут оказаться разочарованными в себе и в жизни. Будет много споров, ссор. Чем больше будет роздано обещаний, тем более громоздким будет становиться тот или иной проект, и тем быстрее начнет расти уверенность в том, что вы взяли на себя слишком много. Потому лучше всего не взваливать на себя много дел, иначе их можно просто не успеть сделать. Обиднее всего то, что, взваливая на себя эту ношу, Весы всем сердцем будут стремиться к независимости, но в итоге окажется, что груз чересчур велик, а камнем преткновения станет соотношение профессиональных обязанностей и тех, что будут определять личную жизнь этого знака Зодиака. Весы окажутся перед сложным выбором – семья или карьера, любовь или работа. Хуже всего станет то, что одним из решающих факторов станет возможность улучшить свое материальное положение за счет карьерных или иных деловых построений.

2021 год вообще является крайне важным периодом в жизни Весов. Именно в это время будут последовательно меняться обстоятельства, которые и приведут к переменам в семье, изменят направление дальнейшего совершенствования. Весы изменятся и внешне, и внутренне. Нынешний статус переплавляется в нечто новое. То, как Весы будут восприниматься окружающими людьми, будет важно. Это будет длительный процесс, который займет не один месяц, а то и год, потому что самим Весам нужно будет привыкнуть к своему новому облику и положению и примириться с ними. Часто события, способствующие пересмотру жизненных приоритетов и вхождению в новую реальность, придутся как раз на этот месяц.

Но при этом возможны столкновения, суды, следствия, потому лучше заранее примириться с теми, с кем возникли разногласия.

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