Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки

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Первая неделю ноября благоприятна для новых знакомств и романтических приключений. Ближе к концу недели влияние Венеры усиливается, в этот период можно налаживать существующие отношения, а также привлекать в свою жизнь новых поклонников. В делах любовных стоит проявлять инициативу и тогда удача будет на вашей стороне.

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Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Овен

В понедельник звезды сулят Овнам не только удачу в делах любовных. Этот день станет счастливым для заключения брака. В средине недели проведите больше времени со своей второй половинкой. А вот от новых знакомств ничего хорошего ожидать не стоит. Лучшие дни для любви и флирта – суббота и воскресенье. Свидания запомнятся вам надолго.

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Телец

Не самая лучшая неделя для Тельцов. И если в первой половине можно рассчитывать на приятные любовные сюрпризы, то уже с четверга атмосфера будет весьма напряженной. В этот период увеличивается вероятность ссор, которые могут привести к расставанию. В пятницу, отправляясь на свидание не нужно строить больших иллюзий. На выходных ситуация измениться в лучшую сторону и новые знакомства могут иметь неожиданное продолжение.

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Близнецы

С понедельника по четверг Венера берет ситуацию в свои руки. В этот период вероятны приятные изменения в личной жизни. Новые знакомства будут интересными. Ваша инициативность в делах любовных принесет свои плоды. В субботу и воскресенье невинный флирт может привести к началу серьезных отношений.

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Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Рак

Во вторник партнер может неприятно удивить вас. Вы посмотрите на него другими глазами. Однако уже к концу недели Венера прочно поселится в вашем доме и не покинет его до весны. Это может означать перемены в личной жизни, повышается вероятность выйти замуж или наладить отношения со своей второй половинкой. На выходных стоит ожидать приятных сюрпризов.

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Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Лев

Планета любви Венера прочно обосновалась в созвездии Стрельца. Такое расположение обеспечит Львам незабываемый в любовном плане понедельник. Отношения, которые начались в этот день, имеют все шансы закончиться предложением руки и сердца. Звезды сулят представителям знака статусного поклонника, который станет вашим покровителем. К такому знакомству может привести дорога или звонок, поэтому проявляйте инициативу и принимайте ухаживания.

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Дева

В понедельник Девы могут раскрыть обман своих возлюбленных. Вы будете нутром чувствовать, что что-то идет не так. Свободным представителям знака на удачу в любви можно рассчитывать только если проявлять инициативу. Романтическое приключение в пятницу будет иметь неожиданный поворот. На выходных вероятны интересные знакомства.

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Весы

Весы на этой неделе могут почувствовать желание более практичных знакомств. Во вторник отправляйтесь на свидание, интересный собеседник и романтическая обстановка – то что нужно! Уже с пятницы наступает длительный период, когда приложив усилия, можно гармонизировать семейные отношения. Также влияние Венеры может побудить к желанию перейти на следующий уровень отношений – съехаться с партнером или познакомить его с родителями.

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Скорпион

Скорпионы в этом периоде больше будут сосредоточены на саморазвитии или заниматься решением проблем профессионального плана. Из-за этого ситуация в отношениях может накалиться до предела –ссор с партнером вряд ли удастся избежать. Неожиданный поступок вашей второй половинки может перемешать все планы. Однако вам удастся сгладить все острые углы и прийти к компромиссу.

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Стрелец

Венера в вашем знаке творит чудеса. Вам захочется больше времени проводить с партнером и радовать его приятными сюрпризами. Этот период будет гармоничным для любого союза. Свободные представители знака в центре внимания. Ваши обаяние и сексуальность на пике, и это позволяет привлекать в жизнь новых поклонников. Знакомства недели не будут иметь продолжения, однако любовных приключений будет хоть отбавляй.

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Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Козерог

В делах любовных Козероги могут не рассчитывать на бурю страстей и головокружительных знакомств до самой пятницы. Но уже в конце недели стоит проявить активность, это поможет привлечь в жизнь людей, с которыми можно построить серьезные отношения. Свидания, переписки, флирт будут успешными на выходных. Вероятно признание в любви от тайного поклонника.

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Водолей

Не самая лучшая неделя для семейных Водолеев. Возможны неурядицы в личной жизни, которые отобьются на качестве вашей работы. Семейные проблемы будут волновать вас больше всего. Для свободных Водолеев дело дальше легкого флирта и переписок в интернете не зайдет.

Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября 2021: Рыбы

Самые лучшие дни, чтобы отправиться на свидание – вторник и среда. Они наполнены атмосферой романтики и приятное общение и нинтересными собеседниками вам гарантировано. Уже ближе к концу недели возрастает эмоциональное напряжение. Вероятность того, что каждая мелочь может вызвать раздражение, повышается. Избежать разногласий будет сложно. Выходные будут благоприятными для новых встреч, только ожидать многого от них не стоит.