Финансовые проблемы, конфликты и отсутствие энергии: астролог назвал неприятный период для знаков зодиака

Гороскоп на ноябрь-2022 от Влада Росса / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Ноябрь 2022 года обещает быть не самым простым периодом. В это время могут появиться серьезные трудности. Это может затронуть даже вопросы, связанные с решением финансовых проблем.

Однако есть представители нескольких знаков зодиака, которых звезды поберегут и не будут загружать большим количеством проблем. Но им также не стоит ждать подарков судьбы и надеяться, что все само собой будет идти, как по маслу. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Будут болезни и проблемы на работе

Представителей знака зодиака Близнецы ждет довольно-таки стабильный месяц. Однако у них могут возникнуть проблемы со здоровьем, может даже с легкими. Им грозит заболевание, связанное с простудой или, может, даже коронавирус.

"Первая половина ноября может быть весьма стрессовой для Близнецов, потому им не следует сильно себя нагружать физически, а всю поступающую информацию нужно воспринимать спокойно и вдумчиво. Есть вероятность посещения медицинских учреждений и консультаций врачей. Близнецам рекомендуется пройти полное обследование, иначе есть риск пропустить онкологию. Чем раньше будет проведена диагностика, тем больше вероятность, что в последующие месяцы не будет проблем со здоровьем", - говорит астролог Влад Росс.

Сложности могут коснуться Близнецов и на работе. Коллектив может ополчиться против них, а некоторые коллеги захотят даже навредить. Не исключено, что в этом месяцев Близнецов ждет увольнение.

Вторая половина месяца будет более приятной.

"Во второй половине ноября-2022 Близнецы смогут вздохнуть намного легче. Здоровье будет улучшаться, стрессы улягутся. Все будет хорошо и благополучно. Близнецы в это время смогут опереться на партнёров", - говорится в сообщении.

Грозит депрессия и увольнение

В этом месяцы придется пострессовать Девам. Над ними также навислая черная туча, которая может привести к увольнению и невероятно сложным финансовым проблемам. Девы могут потерять свои деньги, которые они давали раньше в долг. А еще они могут "влететь" в ситуацию, которая будет требовать дополнительных трат.

В этом месяце у Дев может возникнуть депрессия.

"В ноябре представителям знака стоит быть готовыми ко всему этому. Также в этом месяце стоит с осторожностью общаться родственниками, соседями, коллегами – у них могут возникнуть проблемы, в которые окажется замешанной и Дева. Деве нужно быть предельно осторожной при вождении автомобиля, мотоцикла и каких-либо других средств передвижения. Лучше не выходить в море на яхте – можно утонуть. По возможности не стоит начинать путешествие в первой половине месяца, особенно вблизи затмения 8 ноября", - говорит Влад Росс.

Во второй половине ноября Девы больше смогут отдохнуть и расслабиться. От родственников могут появиться приятные новости. В это время можно смело приглашать гостей в дом.

Не обойдется без финансовых проблем

Весов в ноябре ждет спокойный период. Однако им придется решать личные финансовые вопросы. Они рискуют потерять один из источников дохода. В это время лучше удержаться от дорогих покупок.

"Также в этот период Весы могут почувствовать упадок сил и снижение уровня энергии – как физической, так и психической. Весы могут участвовать в каких-то сложных ситуациях, авантюрах и чувствовать, что им не хватает мотивации для активных действий, поэтому лучше избегать этих авантюр. Стоит подождать, пока напряженность транзитов немного спадет, после чего представителям знака станет легче, а произойдет это в последней декаде ноября", - говорит астролог.

В 20-х числах могут случиться новые полезные знакомства, а также приятные поездки.

У них не будет энергии

Это последний месяц пред днем рождения Стрельца и у них явно будет чувствовать снижение энергии, появится желание уединиться и подумать о жизни. Стрельцы в это время будут грустить.

"Стрельцам следует быть внимательнее к своим ощущениям, чувствам и мыслям. Если возникает тревожность, нужно снимать ее медитативным практиками. Полезно будет заняться йогой, трансцендентными науками, включить природный оптимизм, общаться с психологами и астрологами. В этом месяце Стрелец может посетить медицинские учреждения, отправиться в дальние поездки, обратиться к религии и духовным практикам", - отмечает Влад Росс.

Вторая половина ноября принесет Стрельцам невероятно хорошее настроение, особенно после 20-го числа. В этих числах есть большая возможность финансового развития и продвижения. Стрельцы будут больше общаться и на них даже может обрушиться "финансовый дождь".

Ранее Главред рассказывал, какие дни в ноябре будут самыми опасными и что категорически нельзя делать в этот период.

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