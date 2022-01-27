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Финансовая удача, достаток и благополучие: названы самые денежные дни февраля 2022 по лунному календарю

27 января 2022, 18:07

Лучшие дни февраля для решения денежных вопросов.

лунный календарь февраль 2022
Лунный календарь на февраль 2022 - денежные дни / depositphotos.com/

Самый короткий месяц зимы таит в себе дни, которые открывают возможности укрепить свое финансовое состояние. Чтобы дом был полной чашей, а трудности обходили стороной, необходимо выбрать правильный день для решения вопросов с деньгами.

Лунный календарь на февраль 2022 расскажет, когда открывается окно невероятных возможностей, а какие дни могут нести в себе опасность.

В лунном календаре февраля есть дни, когда вы сможете достичь максимальных результатов и даже приумножить свое благосостояние.

1, 2 февраля – Новолуние 1 февраля в знаке Водолея благоприятный день для покупок, в том числе крупных, и важных дел. Они будут удачными. Во второй день месяца активность в решении финансовых вопросов поможет вам укрепить свое материальное благосостояние.

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3, 4 февраля – Луна переходит в созвездие Рыб и поэтому, несмотря на то, что активное светило плохо сочетается с водной стихией, это будет благоприятный период для финансового планирования. Не стоит списывать со счетов новые идеи, которые могут принести солидную прибыль, а также вернуться к обдумыванию старых. Однако, не стоит пока стремительно воплощать их в жизнь.

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5, 6 февраля – Луна продолжает свой рост, перемещаясь в созвездие Овна. Эти дни – идеальны для решения вопросов, связанных с деньгами. Они полны возможностей, которые помогут обеспечить стабильный доход и светлое будущее. Решительность и активность станут залогом вашего успеха и процветания.

15 февраля – Луна заканчивает свой рост во Льве. Этот день будет благоприятным для переговоров и заключение контрактов. Также вы сможете завести полезные знакомства с влиятельными людьми, которые окажут влияние на ваше карьерное продвижение.

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17, 18 февраля – убывающая Луна переходит в созвездие Девы и обеспечивает продуктивность работы. Инициативным людям можно рассчитывать на увеличение доходов и приятные бонусы в профессиональной деятельности. Важно только не перескакивать с одной задачи на другую, доводя каждое дело до конца.

26, 27 февраля – в конце зимы Луна окажется в Козероге. Это звездный час для тех, кто не привык сидеть сложа руки. Ваши старания и усилия будут отмечены – и вы будете пожинать плоды своих трудов.

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