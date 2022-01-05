Евросоюз обратился к властям Казахстана на фоне массовых протестов

Евросоюз отреагировал на протесты в Казахстане / Reuters

Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия. Там также заявили, что внимательно следят за ситуацией в стране, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы союза.

"Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, ЕС ожидает, что они останутся ненасильственными и будут избегать любого подстрекательства к насилию",-говорится в заявлении.

Кроме этого, ЕС призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и пропорциональность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и соблюдать свои международные обязательства.

"Рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации в Интернете и офлайн", - указано в сообщении.

Евросоюз также отмечает лишь мирное урегулирование ситуации с помощью инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения к основным правам граждан.

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Протесты в Казахстане - что случилось

В Казахстане протесты были вызваны повышением цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ.

Из-за массовых акций протеста президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00, оно продлится с 5 по 19 января. Также режим ЧП будет действовать в Мангистауской области.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

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