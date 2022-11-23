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Эту уже первый звоночек: что делать, если ванна пожелтела

23 ноября 2022, 10:26

Чугунную, акриловую или железную ванну можно очистить при помощи средств, которые есть в каждом доме.

Ванна
Что делать, если ванна пожелтела / скриншот YouTube

Со временем любая ванна собирает на себе желтый налет. Это происходит из-за плохой воды и неправильного ухода за ней.

Именно минеральные соли и микроорганизмы, которые попадают на поверхность ванны, въедаются в нее и с течением времени формируют желтый налет.

Как очистить чугунную ванну от желтизны?

Средства для очистки чугунных ванн можно разделить на две большие группы – народные средства и средства бытовой химии. К народным средствам относят:

Столовый уксус 9 %. Заполнить ванну теплой водой, растворить в ней пол-литровую бутылку столового уксуса и оставить на полдня отмачиваться. После чего слить воду и протереть ванну мягкой тряпкой.

Очищение с помощью лимонной кислоты. Развести 15-20 г. лимонной кислоты в стакане воды, полученным раствором тщательно протереть ванну. Второй вариант: заполнить ванну теплой водой, растворить в ней 300 г. лимонной кислоты и оставить на полдня. Затем протереть губкой или влажной тряпочкой.

Как очистить акриловую ванну от желтизны?

Акриловые ванны очень требовательны в уходе за их поверхностью, так как она легко подвергается механическому и химическому воздействию. В ванну из акрила нельзя ставить тяжелые предметы, которые могут ее повредить. Использование синтетических порошков и длительный контакт с ними ведут к пожелтению акриловой ванны.

При очистке от желтизны надо применять мягкие губки, тряпки, а от щеток, даже мягких, лучше отказаться.

Лимонная кислота. Пакетик лимонной кислоты массой 10 или 15 граммов растворить в воде так, чтобы не осталось ни одного кристаллика. После этого промыть загрязненные участки и оставить на 20 минут. После этого процедуру повторить и ополоснуть проточной водой поверхность ванны.

Уксус столовый 9 %. Мягкую ткань или губку без абразивного слоя смочить уксусом (9 %) и протереть ванну.

Как очистить железную ванну от желтизны?

Очистка от желтизны ванн, изготовленных из стали, осуществляется специфическими способами, некоторые из них имеют сходство со способами чистки чугунных ванн:

  • использование чистящих кремов и гелей согласно инструкции на упаковках;
  • применение смеси нашатырного спирта (2 части) и перекиси водорода (1 часть) для обработки (нанести на 20 минут, затем вымыть мыльным раствором, протереть);
  • удаление желтизны с помощью порошковых отбеливателей; из них делают пасту (растворить их в воде как 1:1), ею покрыть загрязненный участок, дождаться, когда высохнет, и смыть теплой водой.

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Автор: Сергей Кущ
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