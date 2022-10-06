Как убрать плесень в ванной: убойные способы, которые вас ошеломят

Чем убить грибок в ванной комнате: народные средства и хитрые лайфхаки.
Ванная комната является тем местом, которое ассоциируется с чистотой и свежестью. Здесь поистине чувствуешь себя расслабленным и защищенным от грязи.
Однако интенсивное пользование ванной, а также обычными сантехническими устройствами несет свой отпечаток. Рано или поздно на полу, стенках и самой ванне появляется неприятный осадок.
Видимые и микроскопические пятна плесени не только портят эстетический вид ванной комнаты, но и грозят негативными последствиями для здоровья. Чем быстрее от них избавиться, тем комфортнее станет ванная.
Лучшее средство от плесени в ванной
Уже давно известен простой, но эффективный способ, как избавиться от плесени в ванной. Для этого понадобиться лишь вода и немного уксуса с содой.
Порядок действий:
- место с плесенью посыпьте достаточным количеством соды;
- затем сверху полейте уксус до того момента, когда начнет появляться видимая пена;
- подождите осаждения пены и промойте очищаемое место большим количеством воды с мылом.
Еще один эффективный способ борьбы с плесенью не потребует больших затрат. Понадобиться уксус, перекись водорода и борная кислота.
Порядок действий:
- в небольшую емкость налейте воды;
- добавьте уксус из расчета половины объема воды;
- добавьте борную кислоту из расчета половины объема воды;
- добавьте борную кислоту из расчета половины объема уксуса;
- полученной смесью смочите тряпку и протрите места с плесенью.
Чем убить грибок в ванной комнате
Для быстрого и эффективного удаления плесени в ванной комнате используйте бытовой пульверизатор. С этой целью обычный столовый уксус залейте в бак устройства и нанесите на проблемные места с плесенью. Оставьте жидкость на несколько часов, чтобы она эффективно подействовала. После этого смойте уксус вместе с плесенью губкой или щеткой, а также хорошо проветрите помещение.
Чем убить черную плесень в ванной: народные методы
Существуют несколько толковых способов избавиться от самой, казалось бы, стойкой плесени.
Порядок действий:
- в емкость добавьте 2,5 литра проточной воды;
- добавьте один стакан буры;
- полученной смесью обработайте пораженный плесенью участок ванной комнаты.
Известны и другие ингредиенты, помогающие в борьбе с плесенью раз и навсегда:
- за один раз поможет избавиться от плесени обычный отбеливатель;
- используйте нашатырный спирт для борьбы с плесенью в ванной;
- марганцовка эффективна для очищения от плесени;
- с плесенью поможет справиться лимонная кислота.
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