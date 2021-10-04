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Этот напиток от простуды быстро вернет вас в строй: диетологиня поделилась рецептом

4 октября 2021, 03:50

Лекарства от простуды помогают далеко не всегда, а вот натуральные средства, в которые не все верят, очень часто работают уже на следующий день.

Простуда
Напиток против простуды / ua.depositphotos.com

Осень вместе с дождями и холодом приносит в нашу жизнь сезонные инфекции и простуды. Как быстро стать на ноги и привести организм в тонус знает Екатерина Йенсен – специалист по питанию и нутрициологиня из Дании.

Женщина поделилась у себя в инста-блоге рецептом лечебного напитка, который можно легко приготовить дома. Читайте и сохраняйте, чтобы не болеть.

Напиток против простуды

Уникальные свойства этот напиток имеет благодаря полезным элементам, которые есть в составе ингредиентов, а именно: ⠀

  • витамин С, который защищает иммунную систему от вирусов;
  • биофлавоноиды, которые способствуют усвоению витамина С;
  • антиоксиданты, которые защищают клетки от окисления;
  • противовоспалительные компоненты, которые содержат масло, имбирь и куркума;
  • антибактериальные вещества в составе чеснока.
кофе_напиток
Этот напиток быстро поставит на ноги / Фото 1zoom.ru

Ингредиенты

  • сок 1 лимона;
  • сок 1 апельсина;
  • сок 1 грейпфрута;
  • имбирь;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 чайная ложка куркумы;
  • щепотка перца.

Способ приготовления и применения

цитрус
Цитрусовый напиток против гриппа / ua.depositphotos.com

Натрите имбирь на мелкой терке, и измельчите чеснок. Очистите цитрусовые, разрежьте их и измельчите в блендере. Сок отделите от мякоти, процедив через сито. Смешайте все ингредиенты в емкости.

Важно! Если у вас язва желудка или гастрит, то такой напиток рекомендуется разводить водой и добавлять в 2 раза больше масла.

Напиток следует выпивать одним махом 2 – 3 раза в день после приема пищи, если вы болеете. Вы можете также использовать его для профилактики в сезон высокого риска заболеваний несколько раз в неделю.

viber
грипп заболевание диетолог
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