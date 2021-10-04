Этот напиток от простуды быстро вернет вас в строй: диетологиня поделилась рецептом

Лекарства от простуды помогают далеко не всегда, а вот натуральные средства, в которые не все верят, очень часто работают уже на следующий день.
Осень вместе с дождями и холодом приносит в нашу жизнь сезонные инфекции и простуды. Как быстро стать на ноги и привести организм в тонус знает Екатерина Йенсен – специалист по питанию и нутрициологиня из Дании.
Женщина поделилась у себя в инста-блоге рецептом лечебного напитка, который можно легко приготовить дома. Читайте и сохраняйте, чтобы не болеть.
Напиток против простуды
Уникальные свойства этот напиток имеет благодаря полезным элементам, которые есть в составе ингредиентов, а именно: ⠀
- витамин С, который защищает иммунную систему от вирусов;
- биофлавоноиды, которые способствуют усвоению витамина С;
- антиоксиданты, которые защищают клетки от окисления;
- противовоспалительные компоненты, которые содержат масло, имбирь и куркума;
- антибактериальные вещества в составе чеснока.
Ингредиенты
- сок 1 лимона;
- сок 1 апельсина;
- сок 1 грейпфрута;
- имбирь;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 чайная ложка куркумы;
- щепотка перца.
Способ приготовления и применения
Натрите имбирь на мелкой терке, и измельчите чеснок. Очистите цитрусовые, разрежьте их и измельчите в блендере. Сок отделите от мякоти, процедив через сито. Смешайте все ингредиенты в емкости.
Важно! Если у вас язва желудка или гастрит, то такой напиток рекомендуется разводить водой и добавлять в 2 раза больше масла.
Напиток следует выпивать одним махом 2 – 3 раза в день после приема пищи, если вы болеете. Вы можете также использовать его для профилактики в сезон высокого риска заболеваний несколько раз в неделю.