"Это самое страшное": детский психолог рассказала, как помочь ребенку пережить войну

Детский психолог рассказала, как помочь ребенку пережить войну / скриншот, УНИАН

В период войны родители - это единственные люди, которые помогут ребенку преодолеть страх, но к этому вопросу нужно подходить максимально ответственно.

Детский психолог Светлана Ройз в интервью "Сніданку з 1+1" рассказала, что нужно делать, если ребенок обратился к вам за помощью или вы заметили его страх.

"Если ребенок боится, если он говорит: "я не могу что-то сделать" то, первое, что мы должны сделать, это поддержать ребенка. Если мы видим, что ребенку страшно, даже если монстров не существует, он не может справиться с угрозой. Нам нужно сказать: "я вижу, что тебе страшно", а не "бояться не стоит". И только после этого нужно вести к тому, что нужно сделать. Нужно поддержать ребенка на уровне чувств", - поделилась Светлана.

Психолог пояснила, что нужно дать ребенку сигнал, что чувствовать страх - это нормально.

Читайте такжеПсихолог рассказала, как бороться с чрезмерным волнением"Бояться, злиться - это уже существует. Если этого не сказать, то ребенок будет чувствовать себя одиноким. Война сейчас бьет по нашей системе близости. Это самое страшное, что может сейчас происходить с нами. Ребенок должен об кого-то пережить этот опыт", - пояснила эксперт, добавив, что чувство уверенности в преодолении страха - это главное, что мы должны донести ребенку.

Ранее психоаналитик Анна Кушнерук в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, что есть несколько важных акцентов психологической помощи в условиях войны.

"Взрослый человек должен признать, что иногда у него бывают минусы, когда чувствуется абсолютное отчаяние", - сказала она.

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