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Этим видом спорта можно и нужно заниматься каждый день: снижает стресс и способствует похудению

30 ноября 2021, 03:43

Если жимы штанги и гантелей, – не твое, это не значит, что нужно отказаться от физической активности. Может быть, тебе просто нужно заняться плаванием.

Плавание
Ученые призывают регулярно заниматься плаванием / depositphotos

Вписать спорт в плотный график – задача непростая, но выполнимая и очень важная. Всего 12 минут физической активности в день, и вы будете жить дольше – по крайней мере, так говорят учёные из США. Среди всех видов они выделяют плавание.

Плавание заставляет работать сердце и легкие. Это упражнение тренирует сердце более эффективно использовать кислород. А еще оно прорабатывает руки, ноги и другие промежуточные группы мышц, укрепляя их и делая более гибкими, говориться в материале GQ

Следует добавить, что плавание – спорт, предполагающий минимальный риск травм, расслабляет и помогает развить хорошую технику дыхания. А самое ценное в нем то, что им можно заниматься всю жизнь, не отказываясь от него в старости.

Какая польза от плавания

Плавание заставляет работать сердце, легкие и укрепляет мышцы в организме, делая их сильнее. Кроме того, это идеальный вид спорта для похудения, улучшения физического состояния и выносливости без повреждения суставов и костей.

Чем больше ты плаваешь, тем больше силы и гибкости у тебя появляется. У тебя тоже будет меньше боли в суставах и желаемый рельеф. По мнению ученых из Гарварда, плавание также может помочь снизить кровяное давление, улучшить равновесие и уменьшить боль в суставах, вызванную артритом.

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К тому же этот плавание приносит пользу еще и психическому здоровью. Все из-за того, что повторяющиеся движения вызывают выброс эндорфинов.

Плавание
Плавание помогает поддерживать тело в отличной форме / depositphotos

Это хороший спорт для людей с астмой

Во-первых, в бассейне повышенная влажность. Влажным воздухом проще дышать тем, у кого такое заболевание. Регулярное посещение бассейна помогает бороться с приступами астмы, а тем, кто с такой проблемой не страдает, плавание поможет увеличить объем легких и научиться правильно дышать.

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Ранее звездный тренер Андрей Хомицкий показал короткую тренировку, благодаря которому даже самые ленивые смогут получить желанные кубики.

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здоровье здоровый образ жизни силовые упражнения
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