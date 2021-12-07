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Эти овощи ни в коем случае нельзя есть сырыми: диетолог озвучила список

7 декабря 2021, 05:41

Питание должно быть разнообразным, тогда оно будет приносить удовольствие и пользу. ⁣⁣При этом в рационе ежедневно должна присутствовать растительная пища.

овощи
Овощи и фрукты нужно есть каждый день / Фото ua.depositphotos.com

Растительная пища - злаковые и бобовые, овощи, фрукты и ягоды - должны присутствовать в рационе каждый день. Диетолог Светлана Фус объяснила, в чем польза овощей и рассказала, какие овощи нельзя есть сырыми.

Овощи - польза

Овощи - в первую очередь, источник минералов и воды, написала диетолог на своей странице в Facebook.

"Калий, кальций, натрий, магний и многие другие элементы поступают к нам в организм в большом количестве с овощами. Эти элементы важны для протекания всех обменных процессов в организме, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем. Они регулируют водный баланс. Если в организм здорового человека поступает достаточное количество калия и воды, лишняя жидкость не будет задерживаться", - объяснила Светлана Фус.

Кроме того, овощи - важный источник клетчатки и пектина.

"Они дают не только сытость. Когда в рационе достаточно овощей - помогаем работе кишечника, поддерживаем микрофлору. И тогда совсем не нужно тратить деньги на аптечные добавки с клетчаткой - натуральные продукты дешевле и лучше", - отметила эксперт.

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Польза овощей еще и в том, что они являются источником витаминов и хлорофилла. Например, один болгарский перец содержит несколько суточных доз витамина С, а в одной средней моркови содержание бета-каротина в 2 раза превышает суточную потребность. Все зеленые овощи содержат хлорофилл.

Сколько овощей нужно есть в день

Светлана Фус рекомендует съедать две порции свежих овощей в день. Одна порция должна состоять из зелени и сырых овощей, а вторая - из приготовленных.

Какие овощи нельзя есть сырыми

Стоит обратить внимание, что есть некоторые виды овощей, которые не рекомендуется часто употреблять в сыром виде. Например, это крестоцветные - разные виды капусты, редис, руккола, шпинат.

"Они негативно влияют на выработку гормонов щитовидной железы, увеличивают вероятность образования оксалатных камней. Но этого влияния можно избежать, если приготовить их, например, на пару или приварить. Если хотите получить максимум пользы от готовых овощных блюд, их не нужно долго тушить или запекать", - посоветовала диетолог.

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Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, в каких продуктах содержится витамин С и что может разрушить мощный антиоксидант.

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здоровье Светлана Фус овощи
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