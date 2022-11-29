Есть страшно, а выкинуть жалко: что приготовить из завалявшееся в холодильнике сметаны

Что можно сделать с просроченной сметаны / скриншот YouTube

Сметана - завсегдатай наших холодильников, но даже будучи немного просроченной, она подходит для приготовления многих блюд.

Важно понимать, что ни в коем случае нельзя использовать сметану, срок годности которой вышел более 2‐х недель назад!

Что приготовить из просроченной сметаны?

Оладьи. Благодаря быстрому приготовлению и минимальному количеству ингредиентов, которые всегда под рукой, оладьи — идеальный вариант для завтрака.

Для пышных оладушек вам понадобится:

мука — 350г (2 стакана);

сметана — 500 г;

яйцо — 2 шт;

сода — на кончике ножа;

соль — 1⁄2 чайной ложки;

сахарный песок — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

В глубокой тарелке взбиваем яйца с солью, содой и сахаром. Аккуратно примешиваем просеянную муку, а затем — сметану. Размешиваем до однородной консистенции.

Выкладываем на хорошо разогретую сковороду, смазанную капелькой масла, с помощью столовой ложки. Обжариваем без крышки по 3–5 минут. Подаём горячими, со сгущёнкой или вареньем.

Оладьи с творогом. Традиционный рецепт можно разнообразить, добавив творожную начинку. Подойдёт и обычный творог, но особенно вкусно получится со сладкой творожной массой или сырком. Для этого, как только оладушек начнёт схватываться на сковороде, в середину кладём начинку и закрываем сверху капелькой теста.

Песочное печенье. Ароматное самодельное печенье не идёт ни в какое сравнение с магазинным. Им можно побаловать домашних и удивить гостей.

Вам понадобится:

мука — 500 г;

сметана — 200 г;

масло или маргарин — 200 г;

яйцо — 2 шт;

сахар — 200 г;

разрыхлитель — 8 г.

В глубокой таре смешиваем все сыпучие продукты. Добавляем масло (его лучше достать немного заранее, чтобы подтаяло) и перетираем всё в крошку. Добавляем яйца и сметану. Вымешиваем тесто. Оно должно выйти очень крутым. Даем "отдохнуть" тесту в холодном месте пол часа. Достаём, раскатываем колбаской и нарезаем ломтиками примерно 1-1,5 сантиметра, из которых формируем будущие печенья. Можете использовать фигурные формочки. Выпекаем до румяной корочки при 200 C.

Вам может быть интересно: