Есть страшно, а выкинуть жалко: что приготовить из завалявшееся в холодильнике сметаны

Сметану можно использовать даже если она просрочена на несколько дней.
Сметана - завсегдатай наших холодильников, но даже будучи немного просроченной, она подходит для приготовления многих блюд.
Важно понимать, что ни в коем случае нельзя использовать сметану, срок годности которой вышел более 2‐х недель назад!
Что приготовить из просроченной сметаны?
Оладьи. Благодаря быстрому приготовлению и минимальному количеству ингредиентов, которые всегда под рукой, оладьи — идеальный вариант для завтрака.
Для пышных оладушек вам понадобится:
- мука — 350г (2 стакана);
- сметана — 500 г;
- яйцо — 2 шт;
- сода — на кончике ножа;
- соль — 1⁄2 чайной ложки;
- сахарный песок — по вкусу;
- масло растительное — для жарки.
В глубокой тарелке взбиваем яйца с солью, содой и сахаром. Аккуратно примешиваем просеянную муку, а затем — сметану. Размешиваем до однородной консистенции.
Выкладываем на хорошо разогретую сковороду, смазанную капелькой масла, с помощью столовой ложки. Обжариваем без крышки по 3–5 минут. Подаём горячими, со сгущёнкой или вареньем.
Оладьи с творогом. Традиционный рецепт можно разнообразить, добавив творожную начинку. Подойдёт и обычный творог, но особенно вкусно получится со сладкой творожной массой или сырком. Для этого, как только оладушек начнёт схватываться на сковороде, в середину кладём начинку и закрываем сверху капелькой теста.
Песочное печенье. Ароматное самодельное печенье не идёт ни в какое сравнение с магазинным. Им можно побаловать домашних и удивить гостей.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- сметана — 200 г;
- масло или маргарин — 200 г;
- яйцо — 2 шт;
- сахар — 200 г;
- разрыхлитель — 8 г.
В глубокой таре смешиваем все сыпучие продукты. Добавляем масло (его лучше достать немного заранее, чтобы подтаяло) и перетираем всё в крошку. Добавляем яйца и сметану. Вымешиваем тесто. Оно должно выйти очень крутым. Даем "отдохнуть" тесту в холодном месте пол часа. Достаём, раскатываем колбаской и нарезаем ломтиками примерно 1-1,5 сантиметра, из которых формируем будущие печенья. Можете использовать фигурные формочки. Выпекаем до румяной корочки при 200 C.
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