Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сметану

Сметану нужно крайне аккуратно употреблять людям, у которых гастрит и проблемы с печенью или желчным пузырем.
Сметана полезна для красоты кожи, волос, ногтей, но кушать этот кисломолочный продукт можно не всем. Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, кому стоит исключить сметану из своего рациона.
"Сметана — это кисломолочный продукт (сливки и закваска) с достаточно высоким содержанием жира — от 10% до 30% — поэтому важно соблюдать меру", - рассказала эксперт РИА Новости.
Сметана - польза
Ковиненко отметила, что сметана содержит витамины (А, С, Е, К, D, группы В), аминокислоты, цинк, калий, кальций (особенно удачное сочетание с витамином D, вместе они лучше усваиваются).
"Благотворно влияет на процесс пищеварения, микрофлору (важно употреблять в свежем виде, так как при термической обработке полезные бактерии погибают). Полезна для красоты кожи, волос, ногтей", — рассказала нутрициолог.
Кому нужно есть сметану
"Дети, пожилые люди и люди с высокой физической активностью — вот кому особенно показан данный продукт, так как его состав богат белком и жирами", — подчеркнула нутрициолог.
Кому нельзя есть сметану
Не стоит давать сметану детям в возрасте до 1,5 лет, так как система желудочно-кишечного тракта еще не готова полноценно переварить такой вид белка.
Не исключать, но ограничивать употребление сметаны стоит худеющим, так как это калорийный продукт.
Аккуратным в употреблении данного продукта нужно быть и тем, у кого есть гастрит, нарушена работа желчного пузыря и печени.
Как сообщал Главред, эксперты назвали два простых способа для проверки качества сметаны.
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