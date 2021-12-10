Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сметану

Эксперт рассказала, кому стоит исключить сметану из своего рациона / Фото pixabay.com

Сметана полезна для красоты кожи, волос, ногтей, но кушать этот кисломолочный продукт можно не всем. Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, кому стоит исключить сметану из своего рациона.

"Сметана — это кисломолочный продукт (сливки и закваска) с достаточно высоким содержанием жира — от 10% до 30% — поэтому важно соблюдать меру", - рассказала эксперт РИА Новости.

Сметана - польза

Ковиненко отметила, что сметана содержит витамины (А, С, Е, К, D, группы В), аминокислоты, цинк, калий, кальций (особенно удачное сочетание с витамином D, вместе они лучше усваиваются).

"Благотворно влияет на процесс пищеварения, микрофлору (важно употреблять в свежем виде, так как при термической обработке полезные бактерии погибают). Полезна для красоты кожи, волос, ногтей", — рассказала нутрициолог.

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Кому нужно есть сметану

"Дети, пожилые люди и люди с высокой физической активностью — вот кому особенно показан данный продукт, так как его состав богат белком и жирами", — подчеркнула нутрициолог.

Кому нельзя есть сметану

Не стоит давать сметану детям в возрасте до 1,5 лет, так как система желудочно-кишечного тракта еще не готова полноценно переварить такой вид белка.

Не исключать, но ограничивать употребление сметаны стоит худеющим, так как это калорийный продукт.

Аккуратным в употреблении данного продукта нужно быть и тем, у кого есть гастрит, нарушена работа желчного пузыря и печени.

Как сообщал Главред, эксперты назвали два простых способа для проверки качества сметаны.

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