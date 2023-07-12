Есть ли в украинском языке слова 'творог', 'копчик' и 'брюки': Авраменко дал ответ

Известныйучитель призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

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Есть ли в украинском языке слова "творог", "копчик"и "брюки"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о так называемых словах-приблудах, которых нет ни в одном украинском словаре.

Так, в эфире "Сніданку з 1+1"Авраменко предложил гражданам проверить языковую интуицию, выполнив тестовое задание.

Нужно определить, какого из нижеприведенных слов нет в украинском языке:

видео дня

А. Творог.

Б. Копчик.

В. Брюки.

Выберите правильный ответ / скриншот

"Определились с правильным ответом? Если вы выбрали вариант "А", то правильно сделали. Не "творог", а "сир". И безразлично, твердый он или кисломолочный", - сказал языковед.

На украинском надо говорить не "творог", а "сир" / скриншот

Также Авраменко отметил, что те, кто выбрал вариант "Б", также не ошиблись. Как подчеркнул известный учитель Украины, никакого "копчика" в украинском языке нет. Правильно сказать "куприк" или "куприкова кістка".

На украинском надо говорить не "копчик", а "куприк" / скриншот

"Но и те, кто выбрали вариант "В", тоже правы. Ведь никаких "брюк" в наших словарях нет. Только "штани". Это слово запечатлено в народных выражениях: "залишити без штанів", "протирати штани" или "так до діла, як свиня штани наділа", - рассказал Авраменко.

На украинском надо говорить не "брюки", а "штани" / скриншот

Как подытожил языковед, слова "творог", "копчик" и "брюки" – суржиковые, поэтому их нужно избегать в своей речи.

В заключение известный учитель призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке заявил, что слова "скурпульозний" в украинском языке нет. Вместо этого известный учитель Украины назвал другой аналог.

Также ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков. Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис", о котором мало кто знает.

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