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Есть ли у помидоров уникальные свойства - рассказ медика

9 ноября 2021, 00:40
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Уникальные свойства помидоров во многом связаны с тем, что они являются источником ликопина - говорит известный врач-диетолог Наталья Круглова.

помидоры
Есть ли у помидоров уникальные свойства - рассказ медика / УНИАН

Помидоры – не только украшение салата, но и источник полезных для здоровья веществ. Об этом в комментарии РИА Новости заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

"Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант. Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания. Благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета. Также помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин – это провитамин А, он важен для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения", – сказала она.

Уникальные свойства этого овоща во многом связаны с тем, что он является источником ликопина – антиоксиданта, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием, говорит Круглова.

"Если говорить про кетчуп или томатную пасту – польза в плане содержания ликопина там сохраняется. В томатной пасте его содержание будет даже больше: это концентрированный продукт, жидкости там гораздо меньше, чем содержит свежий томат. В плане содержания витамина С свежие томаты предпочтительнее, потому что при термической обработке витамин С разрушается. В кетчупе нужно контролировать содержание соли, поэтому лучше использовать пасту как основу и самим добавлять туда специи и соль по вкусу", – посоветовала она.

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Напомним, ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит. По ее словам, бутерброды на завтрак есть можно, но нужно понимать, что это за бутерброд. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.

viber
помидоры диета овощи
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