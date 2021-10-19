Есть ли идеальные продукты для ужина - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Полезный ужин должен состоять из продуктов растительного происхождения, которые благотворно влияют на микрофлору пищеварительной системы. Об этом написала на своей странице в Instagram диетолог Елена Тай.

По ее словам, лучше всего людям употреблять хумус и бобовые, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины.

"Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов​ и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности", — заявила специалист.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.