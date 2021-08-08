Топ-10 быстрых и вкусных завтраков, которые понравятся взрослым и детям

Вкусными идеями поделилась известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.
Обычно наше утро начинается с экстренного подъема и скоростных сборов на работу или огороды. О красиво сервированном и вкусном завтраке приходится только мечтать, ведь он требует так много времени, которое лучше потратить на сон.
Известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась у себя в Инстаграм десяткой вкусных, но легких идей, на приготовление которых не потребуется много времени.
Что приготовить на завтрак
- Сладкие блинчики с ягодами или фруктами.
- Ролл из лаваша с начинкой (творог, мягкий сыр, ломтики мяса, зелень, овощи, твердый сыр). Начинка может быть и другой – все зависит от ваших предпочтений и наличия продуктов.
- ПП-хачапури с салатом.
- ПП-вафли с фруктами или ягодами.
- Сырники с белым йогуртом, домашним джемом без сахара, перебитыми ягодами или творожная запеканка с фруктами.
- Крупа (булгур, гречка) + ломтики мяса + вареное яйцо + сыр + овощи + зелень.
- Овсяно-креп с овощами, зеленью, сыром и рыбой.
- Яичница, яйца-пашот, омлет Пуляр с овощами, зеленью, сыром и ломтиком цельнозернового хлеба.
- Творог с белым йогуртом + ягоды или фрукты.
- Овсянка с яйцом, сыром Моцарелла и ягодным смузи.
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Автор: Денис Пономаренко