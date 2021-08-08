Топ-10 быстрых и вкусных завтраков, которые понравятся взрослым и детям

ТОП-10 простых завтраков / 1zoom.ru

Обычно наше утро начинается с экстренного подъема и скоростных сборов на работу или огороды. О красиво сервированном и вкусном завтраке приходится только мечтать, ведь он требует так много времени, которое лучше потратить на сон.

Известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась у себя в Инстаграм десяткой вкусных, но легких идей, на приготовление которых не потребуется много времени.

Что приготовить на завтрак

Сладкие блинчики с ягодами или фруктами.

Ролл из лаваша с начинкой (творог, мягкий сыр, ломтики мяса, зелень, овощи, твердый сыр). Начинка может быть и другой – все зависит от ваших предпочтений и наличия продуктов.

ПП-хачапури с салатом.

ПП-вафли с фруктами или ягодами.

Сырники с белым йогуртом, домашним джемом без сахара, перебитыми ягодами или творожная запеканка с фруктами.

Сырники точно оценят дети / Скриншот с instagram.com/syrniki_moscow

Крупа (булгур, гречка) + ломтики мяса + вареное яйцо + сыр + овощи + зелень.

Овсяно-креп с овощами, зеленью, сыром и рыбой.

Яичница, яйца-пашот, омлет Пуляр с овощами, зеленью, сыром и ломтиком цельнозернового хлеба.

Творог с белым йогуртом + ягоды или фрукты.

Овсянка с яйцом, сыром Моцарелла и ягодным смузи.

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