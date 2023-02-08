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Если слабый Wi-Fi: как за 10 минут выжать из роутера максимум

8 февраля 2023, 11:47
Усилить слабый сигнал Wi-Fi можно за считанные минуты, не использовав для этого специального оборудования.
Роутер
Роутер / pixabay.com

В нынешних реалиях Интернет стал одним из немногих источников новостей для украинцев, однако не все обладают Wi-Fi роутерами с сильным сигналом.

Скорость интернета прямо зависит от оборудования, но даже в самому дешевому роутере можно сделать апгрейд. Мы нашли 4 способа, которые заставят ваш Интернет работать быстрее.

Кроме того мы рассказывали как установить роутер в квартире, чтобы не было проблем с Интернетом.

Как усилить слабый сигнал Wi-Fi в настройках маршрутизатора

Большинство маршрутизаторов работают на частоте 2,4 ГГц, как и многие бытовые приборы, но ее можно изменить. 5 ГГц будет достаточно для того, чтобы избегать препятствий сигнала.

Обновите программное обеспечение роутера

ПО Wi-Fi роутера постоянно совершенствуется, а новейшие смартфоны и ноутбуки, очевидно, будут быстрее подключаться к Wi-Fi с более сильным сигналом.

Поможет ретранслятор

Для этого можно использовать старые маршрутизаторы, но вам понадобятся определенные технические навыки. Проще всего купить ретранслятор.

Ваш интернет могут воровать

Если соседи пользуются вашим интернетом, то неудивительно, что у вас слабый сигнал. Также пароль от вайфай могу взломать, поэтому ограничьте количество устройств, которые могут присоединиться к вашей сети.

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Автор: Сергей Кущ
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