Стирка, стиральная машина, пятна, пятно / ua.depositphotos.com

Иногда обычная стиральная машина не может справиться с некоторыми пятнами. Тогда нужно обращаться в химчистку, которая обходится не дешево.

От некоторых пятен можно избавится и народными средствами, которые будут стоить копейки.

Бензин для удаления жирных пятен

С помощью бензина можно с легкостью избавится от жира, масла. Достаточно смочить вату в бензине и протереть загрязненное место. Позже пятно должно частично или полностью пройти. Старайтесь не выливать бензин на ткань, т.к. это может повредить материал. Неприятный запах от этого вещества довольно сложно вывести, но несколько стирок и все пройдет.

Удаляем пятна утюгом

Свежее пятно от жира или масла можно вывести, поглаживая материал утюгом при температуре примерно 100 градусов через несколько слоев промокательной бумаги, которую нужно положить снаружи и внутри одежды. Если загрязнение не успело полноценно засохнуть, вы легко сможете его вывести, не используя средства для очищения.

Нашатырь

Дешевое и довольно действенное средство против пятен. Добавьте 1 ложку этого вещества в 1/2 стакана воды, и тщательно перемешайте состав. Затем смочите ватный диск в воде, и начинайте протирать след до тех пор, пока ткань не очистится от пятна.

Учтите, что выливать аммиак прямо на вещь нельзя, поскольку материал может испортиться. К тому же, вывести резкий неприятный запах с одежды будет очень сложно.

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