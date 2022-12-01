Будут белые, как снег: 3 эффективных способа, как отстирать подушки от желтых пятен

Можно отстирать желтые пятна на подушках с помощью средств, которые есть у каждого дома/ pixabay.com, 1zoom.ru

На подушках постоянно остаются пыль и грязь, которые наши волосы "собирает" на улице, а также частички омертвевшей кожи, пот и жир. Поэтому очистке подушек нужно уделять особое внимание. Если же не придавать этой задаче важного значения, то со временем из-за накопления загрязнений может появиться неприятный запах от постельного белья.

Также часто после длительного использования подушки желтеют. Если стирка в машинке уже не помогает избавиться от этих загрязнений, и вы в поисках способа, как отстирать подушки от желтых пятен, можно попробовать один из следующих вариантов.

При этом перед использованием любого средства стоит обращать внимание на информацию, указанную на ярлыке изделия. Ведь не все средства могут подходить для типа ткани, из которой изготовлена подушка.

Очищающая смесь из нескольких ингредиентов

Если вашу подушку можно стирать в машинке, во время стирки добавьте очистительную смесь из нескольких ингредиентов. Вам понадобятся:

сода,

уксус

стиральный порошок,

средство для мытья посуды.

Смешайте ингредиенты и добавьте в отсек для стирального порошка в машинке. Так как это средство получается густым, после стирки нужно запустить еще один цикл стирки, чтобы все остатки средства хорошо вымылись.

Если вашу подушку нельзя стирать в машинке, и она нуждается в ручной стирке, воспользуйтесь следующими способами.

Порошок и отбеливатель

Наполните горячей водой ванну или большой таз. Добавьте туда четверть стакана стирального порошка. Если подушки пожелтели сильно, также можно добавить отбеливатель в количестве согласно рекомендациям на упаковке.

Следите за температурой воды – очень горячую использовать нельзя, чтобы не повредить волокна материала.

Сода и уксус

Если вы не хотите использовать отбеливатель, вместо этого вы можете использовать соду и уксус. Наносим соду на пятна, а затем втираем туда уксус старой зубной щеткой. Остатки нужно убрать чистой влажной тряпкой.

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