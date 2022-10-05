Если "отрубят" отопления: как обогреть квартиру без газа и электричества

Как обогреть квартиру без газа и электричества / скриншот

В нынешних реалиях многие украинцы начинают искать альтернативные способы отопления дома. Переживать не стоит - нагреть комнату без электричества и газа можно и подручными средствами.

Главред разбирался, какие приспособления помогут спастись при отсутствии отопления.

Мини-обогреватель из чайных свечей

Компактный обогреватель можно собрать из подручных средств. В данном видео вы можете посмотреть быстрый и простой способ. Такими устройствами обычно пользуются рыбаки в палатках - несколько свеч в жестяных банках с отверстиями для поступления воздуха подойдут и для маленькой комнаты или кабинета. Чайные свечи не занимают много места. Они маленькие и легки в использовании.

Пластиковые бутылки и вода

Обычные пластиковые бутылки можно заполнить горячей водой и использовать вместо грелки. При помощи такого метода прогреть холодную кровать или греть ноги, сидя за письменным столом.

Недостаток такого способа состоит в том, что нужно где-то найти горячую воду.

Газовая горелка

При помощи газовой горелки с баллоном, к которым можно будет подключать плиту, можно не только приготовить еду, но и немножко нагреться.

Газовую горелку можно ненадолго включать в палатке, если поставить её в комнате — смысл в том, что обогревать ею придётся гораздо меньшую площадь, чем вся комната или квартира. За счёт малой площади в палатке даже без горелки всё равно будет хоть чуть-чуть, но теплее.

Спиртовка

Ее можно сделать из любых подручных материалов. В качестве донора для печи подойдёт, например, пивная банка, банка из-под кофе или сгущёнки. То есть нужна небольшая железная ёмкость с железной крышкой.

Отмечаем на банке полосу, отступив от верхушки на треть. Проще всего это сделать, прокрутив банку, держа ручку в одном положении. Начинаем сверлить, прокалывать шилом или вырезаем ножом отверстия по указанной полосе. В данном случае это ряд отверстий диаметром 0,8 мм через 10 мм и через 5 мм. Маленький диаметр отверстий для правильного горения лучше крупного, но можно сделать 3-5 отверстий и по сантиметру.

Принцип работы у неё прост: пламя греет стенки банки, тепло по стенкам передается вниз к спирту, спирт закипает, и повышается давление внутри, пары спирта выходят под давлением через отверстия и, смешиваясь с воздухом, прекрасно горят. Теперь ставим сверху котелок, чайник или просто греемся.

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