Дрова или пеллеты: какое отопление дешевле в Украине и как сэкономить

Топить дровами Украина - что нужно знать / Pixabay/LUM3N

Предстоящий отопительный сезон в Украине ожидается одним из самых сложных. Свои коррективы внесла война, а также то, что много домов и коммуникаций в разных регионах оказались разрушены (газовая инфраструктура и теплотрассы).

На сегодня украинцев волнует насущный вопрос – будут ли зимой поставки газа для отопления и не будут ли отключать батареи. Поэтому логичным выглядит вопрос граждан о том, какая наиболее приемлемая и экономически обоснованная альтернатива газу.

Среди наиболее реальных альтернатив рассматриваются сразу несколько вариантов: от угля и брикетов, до пеллетов и дров.

Но и здесь также есть проблемы военного и рыночного характера. Во-первых, из-за войны часть территории Украины, в том числе и леса остаются заминированы. Это сказывается на работе лесхозов.

Пеллеты

Специалисты отмечают, что еще год назад тонна пеллет обошлась бы покупателю в 2,5-3 тысячи гривен. В зимний период 2021/2022 цены варьировалась на уровне 5-6 тысяч, а на сегодня продавцы выставляют цены за тонну пеллет больше 12 тысяч.

Для того, чтобы понять энергоэффективность такого вида топлива, необходимо помнить, что для замещения тысячи кубометров газа потребуется около 3 тонн пеллет.

Уголь

Отметим, что многие продолжают использовать уголь, как источник получения тепла в домовладениях. На сегодня есть широкий спектр предложений угля на рынке. Цена перевалила за 10 тысяч гривен за тонну и колеблется в районе 11-13 тысяч. К тому же не забудьте добавить стоимость доставки, в зависимости от расстояния может составить до 2,5 тысяч. Вместе с тем эксперты обращают внимание на то, топить углем невыгодно. Отопление условного помещения в 100 квадратных метров может превысить 50 тысяч гривен, а газом не более 10 тысяч.

Дрова

Наверняка, дрова у украинцев являются наиболее популярным материалом для отопления. Нередко запасы дров начинают делать еще задолго до отопительного сезона. Вместе с тем учтем, что с началом войны в стране существенно уменьшилась вырубка древесины. Стоит не забывать о том, что наиболее долго в печке будут гореть береза, бук и дуб. Вместе с тем от использования хвойных в качестве материала для отопления лучше отказаться. Цены разнятся от сорта и вида дров. В Интернете можно найти предложения дров ценой не более 600 гривен за кубометр. В то же время на рынке стоимость кубометра дров может скакнуть и выше 2 тысяч гривен.

Брикеты

Брикеты являются одним из наиболее распространенных видов отопительного сырья. Не лишне напомнить, что топливные брикеты подобны пеллетам, однако они принципиально различаются способом производств. Процесс изготовления пеллет трудоемкий и длительный, в отличие от производства брикетов. Твердотопливный материал в виде брикетов более теплоемкий, чем дрова или уголь (тонна брикетов заменит три кубометра дров). Цена за брикеты разница в зависимости от типа материала и может составлять от 5 до 15 тысяч гривен за тонну.

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