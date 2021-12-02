Еще пригодится: как повторно использовать лотки для яиц, пластиковые бутылки и старую зубную щетку

Как повторно использовать лотки для яиц, пластиковые бутылки и старую зубную щетку / Коллаж Главред

Опытные хозяева знают, что многие вещи можно использовать повторно, правда не всегда по тому же назначению. Большинство даже не подозревает, что лотки для яиц, пластиковые бутылки и даже старая зубная щетка.

Лотки для яиц

Их можно неоднократно использовать по прямому назначении, но лоток также можно применять в качестве подставки под ноутбук, которая, благодаря своей структуре, откроет доступ кислороду к "внутренностям" вашего устройства снизу.

Кроме того, картонные лотки — неплохой материал для звукоизоляции. По крайней мере, они помогут, если необходимо избавиться от лишней реверберации стен в помещении.

Также их можно использовать для мелкой рассады - положите в лунки немного земли и посадите туда семена.

Пластиковые бутылки

Не спешите отправлять их на помойку, ведь данные изделия можно использовать повторно. Притом не только самым очевидным способом — для хранения жидкости.

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Например, отступив примерно 10-20 сантиметров (в зависимости от объема бутылки) и разрезав ее на две части по окружности, из верхней части можно получить отличную лейку, а из нижней — тару для хранения чего угодно — ягод, семян, гвоздей, шурупов и пр.

Читайте такжеКак использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идейА проколов пробку бутылки в нескольких местах, можно легко превратить пластиковую емкость в поливалку.

Старая зубная щетка

Врачи рекомендуют менять зубную щетку не реже, чем раз в три месяца. Однако после покупки обновки не нужно выбрасывать старую - ее можно использовать повторно для того, чтобы отчищать грязь в труднодоступных местах во время уборки (к примеру, в швах кафеля).

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