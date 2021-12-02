Еще пригодится: как повторно использовать лотки для яиц, пластиковые бутылки и старую зубную щетку

Используем старые вещи не по назначению.
Опытные хозяева знают, что многие вещи можно использовать повторно, правда не всегда по тому же назначению. Большинство даже не подозревает, что лотки для яиц, пластиковые бутылки и даже старая зубная щетка.
Лотки для яиц
Их можно неоднократно использовать по прямому назначении, но лоток также можно применять в качестве подставки под ноутбук, которая, благодаря своей структуре, откроет доступ кислороду к "внутренностям" вашего устройства снизу.
Кроме того, картонные лотки — неплохой материал для звукоизоляции. По крайней мере, они помогут, если необходимо избавиться от лишней реверберации стен в помещении.
Также их можно использовать для мелкой рассады - положите в лунки немного земли и посадите туда семена.
Пластиковые бутылки
Не спешите отправлять их на помойку, ведь данные изделия можно использовать повторно. Притом не только самым очевидным способом — для хранения жидкости.
Например, отступив примерно 10-20 сантиметров (в зависимости от объема бутылки) и разрезав ее на две части по окружности, из верхней части можно получить отличную лейку, а из нижней — тару для хранения чего угодно — ягод, семян, гвоздей, шурупов и пр.
Читайте такжеКак использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идейА проколов пробку бутылки в нескольких местах, можно легко превратить пластиковую емкость в поливалку.
Старая зубная щетка
Врачи рекомендуют менять зубную щетку не реже, чем раз в три месяца. Однако после покупки обновки не нужно выбрасывать старую - ее можно использовать повторно для того, чтобы отчищать грязь в труднодоступных местах во время уборки (к примеру, в швах кафеля).
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