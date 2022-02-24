ЕС предоставляет техническую помощь ВСУ – Мининфраструктуры

Украина - ЕС

Европейские страны предоставляют техническую помощь Вооруженным силам Украины. Транспортировка будет осуществляться грузовиками с польського направления.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры. Отмечается, что при содействии Министерства инфраструктуры были обеспечены необходимые для Вооруженных сил Украины перевозки. Речь идет о транспортировке через границу во Львов технической помощи стран-партнеров.

Ранее Вооруженные силы Украины обнародовали информацию о поиске около 120 фур, которые смогут срочно осуществить перевозку. Команда министерства инфраструктуры оперативно провела переговоры с перевозчиками.

На данный момент предоставляется помощь в необходимом объеме. Отмечается, что перевозка технической помощи с польского направления уже началась.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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