ЕС предоставляет техническую помощь ВСУ – Мининфраструктуры

ЕС предоставляет 120 фур технической помощи Украине.
Европейские страны предоставляют техническую помощь Вооруженным силам Украины. Транспортировка будет осуществляться грузовиками с польського направления.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры. Отмечается, что при содействии Министерства инфраструктуры были обеспечены необходимые для Вооруженных сил Украины перевозки. Речь идет о транспортировке через границу во Львов технической помощи стран-партнеров.
Ранее Вооруженные силы Украины обнародовали информацию о поиске около 120 фур, которые смогут срочно осуществить перевозку. Команда министерства инфраструктуры оперативно провела переговоры с перевозчиками.
На данный момент предоставляется помощь в необходимом объеме. Отмечается, что перевозка технической помощи с польского направления уже началась.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Также мы писали, что в сети появилась информация о сайтах и страницах дезинформаторах. Центр противодействия дезинформации предупреждает о провокациях.
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