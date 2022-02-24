Список дезинформаторов в Telegram: Центр противодействия дезинформации предупреждает о провокациях

/ IBTimes UK

Центр противодействия дезинформации в Украине опубликовало список дезинформаторов в мессенджере Telegram.

Там также призывают не поддаваться на провокации этих каналов, так как их цель - сеять панику.

"Публикуем список Telegram-каналов, которые активно распространяют дезинформацию и участвуют в кампаниях по дестабилизации ситуации в Украине.

Еще раз напоминаем, что это вражеские каналы! Информационные ресурсы, подконтрольные России, уже повысили статус пропагандистов.

Их подлая деятельность направлена на мирное население Украины и имеет единственное предназначение - посеять среди украинцев страх и панику. Это не более чем терроризм - информационный терроризм. Тот, кто распространяет дезинформацию и фейки, только открыто способствует террористической деятельности РФ", - говорится в заявлении.

/ facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd

Ранее МВД отчитались о текущей ситуации в областях Украины, которые подверглись атаке российских войск.