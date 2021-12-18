ЕС пока не готов принять Украину: в МИД Латвии назвали истинную причину

Почему ЕС пока не готов принять Украину / Reuters

В Еросоюзе данный момент наблюдается усталость от расширения блока - из-за этого там пока не готовы принимать Украину, сказал заммирнистра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс в интервью Liga.net, опубликованном 18 декабря.

"Вы делаете хороший прогресс по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения", - ответил он на вопрос о возможном членстве Украины в Евросоюзе и НАТО.

В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже давно заслужила право стать членом Евросоюза и НАТО.

"Украина не может чувствовать себя в ЕС и в НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими", - говорил он.

Переговоры в Нормандском формате

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Украина, Франция, Германия и Россия ранее вели диалог по вопросу проведения нового раунда переговоров в нормандском формате по Донбассу. На первом этапе возобновления процесса Киев, Париж и Берлин пытались провести встречу на уровне министров иностранных дел. Однако переговоры не состоялись.

В Германии и Франции на тот момент заявляли, что встреча глав МИД стран нормандского формата должна пройти в скором времени, но мероприятие не было организовано.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласна на проведение встречи по причине якобы невыполнения Киевом договоренностей, достигнутых в рамках парижского саммита 2019 года.

Пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров утверждал, что возобновление диалога в рамках нормандского формата под большим вопросом. Стороны не могут договориться ни по встрече лидеров, ни по переговорам министров иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря сказал, что Киев видит выход из ситуации в подключении США к переговорам по Донбассу. Также он не исключает прямого диалога с Кремлем. Такой сценарий развития событий поддерживает и Запад.

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