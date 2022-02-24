Эммануэль Макрон призвал Путина к прекращению военных действий / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальных Сетях обратился к президенту РФ Путину.

Макрон подчеркнул - его страна осуждает нападение военных сил России на Украину. Также он призвал Кремль прекратить любые военные операции на территории Украины.

"Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить свои военные операции", - заявляет Эммануэль Макрон.

Таким образом французский народ в лице своего президента выразил Украине свою солидарность.

/ twitter.com/EmmanuelMacron

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже обратился к Кремлю с призывом к прекращению военных действий на территории Украины.