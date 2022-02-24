Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить военные действия против Украины / Фото Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к Кремлю с призывом к прекращению военных действий на территории Украины.

"Я решительно осуждаю безрассудное и неспровоцированное нападение России на Украину, которое ставит под угрозу жизни бесчисленных мирных жителей. В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны", - говорится в заявлении.

Также он назвал действия РФ "серьезным нарушением международного права и серьезной угрозой евроатлантической безопасности".

Кроме того Столтенберг анонсировал сбор союзников НАТО для обсуждения последствий российской агрессии.

"Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это страшное время. НАТО сделает все возможное, чтобы защищать и защищать всех союзников", - подытожил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Как сообщал Главред, Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов.