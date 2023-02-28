Елочные игрушки, книги и даже ложки: советские вещи, на которых можно заработать состояние

Советские времена остались в прошлом, но некоторые вещи из этого периода по-прежнему пользуются спросом и могут стоить немалых денег.
Если у вас есть старые вещи из СССР, то возможно, вы сможете продать их за высокую цену. Рассмотрим несколько категорий вещей, которые пользуются наибольшим спросом среди коллекционеров и любителей антиквариата.
Коллекционные игрушки
Многие советские игрушки, выпущенные в период с 1940-х по 1980-е годы, могут стоить сегодня довольно больших денег. Например, коллекционеры готовы платить за мягкие игрушки "Тедди" производства ЗиЛ до 200 долларов. Также высоко ценятся старые металлические игрушки, такие как танки, самолеты и поезда. Стоимость таких игрушек может достигать нескольких сотен долларов.
А вот расширенный набор "Чиполлино" (23 фигурки), по данным различных сайтов, можно продать почти за 300 тысяч гривен.
Антикварная посуда и столовые приборы
Старинная посуда, изготовленная в СССР, также может стоить немалых денег. Некоторые коллекционеры готовы заплатить за фарфоровые сервизы до 1000 долларов, а за столовые приборы из нержавеющей стали до 200 долларов. Некоторые изделия были выпущены ограниченными тиражами, что делает их еще более ценными.
Редкие книги и журналы
Книги и журналы, выпущенные в СССР, также могут быть ценными сегодня. Особенно высоко ценятся редкие издания, которые были выпущены ограниченным тиражом. Так, первое издание "Мастера и Маргариты" М.А. Булгакова может стоить до 5000 долларов, а журналы "Крокодил" и "Красная Поляна" также пользуются спросом среди коллекционеров.
Военный антиквариат
Вещи, связанные с военными действиями, такие как медали, ордена, наград и униформа, также могут быть ценными для коллекционеров. Особенно высоко ценятся предметы, связанные с Великой Отечественной войной, такие как фляги, шлемы и снаряжение. В зависимости от состояния и редкости предмета, его стоимость может достигать нескольких тысяч долларов.
Кстати, мы уже рассказывали о самых дорогих монетах СССР, которые могут пылиться у вас дома: одну можно продать за 50 тысяч гривен.
Ретро-техника
Советская ретро-техника также пользуется спросом среди коллекционеров и любителей винтажных вещей. Это могут быть радиоприемники, телевизоры, плееры, фотоаппараты и многое другое. Некоторые из этих предметов могут стоить до нескольких тысяч долларов.
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