50 тысяч гривен за пять копеек: 5 самых дорогих монет СССР, которые могут пылится у вас дома

Мы собрали 5 самых дорогих монет СССР, на которых можно сколотить состояние.

Монеты СССР / скриншот YouTube

Нумизматы всего мира охотятся за редкими экземплярами. Особенно популярны среди них являются монеты времен СССР.

Например, обычная монета может стоять аж 50 тысяч гривен. Мы собрали 5 самых дорогих из них.

20 копеек 1946 года

Монету такого номинала можно продать за 17500 гривен, но есть важный нюанс: звезда не ней должна быть разрезана, поскольку ценятся старые монеты в основно из-за дефектов.

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20 копеек / journal.tinkoff.ru

5 копеек 1936 года

Если кончик колоска касается левого среднего луча звезды, то вы настоящий счастливчик. Продав такую монету, можно заработать как минимум 25 тысяч гривен.

5 копеек / journal.tinkoff.ru

5 копеек 1924 года

35 тысяч гривен можно заработать, если на вашей монете будет выпуклый шар, а из-под ручки серпа выходит меридиан

5 копеек / journal.tinkoff.ru

Копейка 1925 года

За обычную на первый взгляд копейку коллекционеры готовы отдать 40 тысяч гривен, но вам нужно присмотреться - острие серпа на монете должно находится ниже полюса

Одна копейка / journal.tinkoff.ru

5 копеек 1933 года

Самая дорогая монета в нашей подборке. За нее можно заработать 50000 гривен. Редкая монета на самом деле сделана в 1935 году: у нее нет надписи по кругу.

5 копееек / journal.tinkoff.ru

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