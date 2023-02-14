50 тысяч гривен за пять копеек: 5 самых дорогих монет СССР, которые могут пылится у вас дома

Нумизматы всего мира охотятся за редкими экземплярами. Особенно популярны среди них являются монеты времен СССР.
Например, обычная монета может стоять аж 50 тысяч гривен. Мы собрали 5 самых дорогих из них.
20 копеек 1946 года
Монету такого номинала можно продать за 17500 гривен, но есть важный нюанс: звезда не ней должна быть разрезана, поскольку ценятся старые монеты в основно из-за дефектов.
5 копеек 1936 года
Если кончик колоска касается левого среднего луча звезды, то вы настоящий счастливчик. Продав такую монету, можно заработать как минимум 25 тысяч гривен.
5 копеек 1924 года
35 тысяч гривен можно заработать, если на вашей монете будет выпуклый шар, а из-под ручки серпа выходит меридиан
Копейка 1925 года
За обычную на первый взгляд копейку коллекционеры готовы отдать 40 тысяч гривен, но вам нужно присмотреться - острие серпа на монете должно находится ниже полюса
5 копеек 1933 года
Самая дорогая монета в нашей подборке. За нее можно заработать 50000 гривен. Редкая монета на самом деле сделана в 1935 году: у нее нет надписи по кругу.
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