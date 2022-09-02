"Будут большие победы": астролог анонсировала возвращение территорий Украины в сентябре

Астролог анонсировала возвращение территорий Украины в сентябре/ pixabay.com, Генштаб ВСУ

Сентябрь 2022 года будет благоприятным и перспективным для Украины. Это будет время больших перемен, побед и возвращения наших территорий.

Такой прогноз сделала астролог Анна Федоренко, о чем она написала в Instagram. В этом месяце начнется сложное влияние планет. В частности, с 10 сентября начнется период ретроградного Меркурия.

"Для Украины могут быть какие-то радостные и вдохновляющие события в первой половине сентября: большие победы военных, возвращение каких-то территорий", – отмечает астролог.

Однако с 24 августа начнется более серьезное влияние Венеры, и это принесет с собой разочарование. В частности, Украина может разочароваться в государствах-партнерах.

"Придут разочарования в союзах, между странами, все начнут больше заниматься собой. Мы (украинцы) можем быть разочарованы в наших союзниках, поскольку у каждого появятся свои внутренние проблемы", – написала астролог.

Также она предупредила, что такие масштабные изменения могут стать предпосылкой кризиса в мире в конце августа. Это чревато ростом цен, тарифов, налогов и стоимости доллара.

Раньше астролог Ирина Звягина сделала прогноз, что война РФ против Украины не закончится до конца текущего года. Более того, велика вероятность того, что боевые действия затянутся как минимум до лета 2023 года.

Также ранее астролог Влад Росс дал советы родителям, как заинтересовать детей учебным процессом в зависимости от их знака зодиака, или хотя бы напрочь не отбить у них желание учиться.

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