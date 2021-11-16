Эксперты составили топ-3 обычных привычек, которые разрушают здоровье/ ua.depositphotos.com

Есть как минимум три привычки, которые могут разрушить здоровье человека. Об этом сообщает польский портал Wirtualna Polska со ссылкой на экспертов.

Они говорят, что решение поспать после сытного обеда — плохая идея. Поскольку лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе. Также послеобеденный сон может привести к метеоризму и регулярным запорам.

В статье также рекомендуется отказаться от чаепития после еды. Все сорта этого напитка затрудняют усвоение некоторых питательных веществ и минералов, а у людей со склонностью к анемии чай может снизить усвоение железа на 87%. Кроме того, у напитка низкий уровень pH, что, по словам автора, негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.

Кроме того ‒ после еды стоит отказаться от занятий спортом. Эксперты говорят, что интенсивная физическая нагрузка не позволит организму функционировать должным образом. В результате может появиться несварение, боли в желудке, а затем — нарушения работы пищеварительной системы.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

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