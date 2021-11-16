Эксперты составили топ-3 обычных привычек, которые разрушают здоровье

Эксперты говорят, что, как минимум, интенсивная физическая нагрузка не даст возможность организму функционировать конкретным и четким образом.
Есть как минимум три привычки, которые могут разрушить здоровье человека. Об этом сообщает польский портал Wirtualna Polska со ссылкой на экспертов.
Они говорят, что решение поспать после сытного обеда — плохая идея. Поскольку лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе. Также послеобеденный сон может привести к метеоризму и регулярным запорам.
В статье также рекомендуется отказаться от чаепития после еды. Все сорта этого напитка затрудняют усвоение некоторых питательных веществ и минералов, а у людей со склонностью к анемии чай может снизить усвоение железа на 87%. Кроме того, у напитка низкий уровень pH, что, по словам автора, негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.
Кроме того ‒ после еды стоит отказаться от занятий спортом. Эксперты говорят, что интенсивная физическая нагрузка не позволит организму функционировать должным образом. В результате может появиться несварение, боли в желудке, а затем — нарушения работы пищеварительной системы.
Читайте такжеКакие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых
Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.
Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.