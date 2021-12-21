Эксперт указала на неожиданную опасность поедания апельсинов / ua.depositphotos.com

Польза апельсинов велика и неоспорима, но в определенных случаях этот популярный фрукт может негативно сказаться на здоровье человека. Об этом в комментарии порталу РИА Новости нутрициолог Юлия Половинская.

"Апельсины очень полезны, содержат большое количество микро- и макроэлементов. В одном апельсине содержится суточная норма витамина С. В апельсинах есть флавоноиды — вещества, регулирующие рост организма и оказывающие антиоксидантное действие. Апельсины понижают артериальное давление, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют стенки сосудов, обладают жаропонижающим действием, применяются при лечении язв и ран, снижают уровень холестерина, помогают дольше сохранить молодость и красоту", – говорит она.

Однако специалист добавила, что апельсины, как и любые цитрусовые, являются сильным аллергеном. При употреблении в больших количествах могут вызвать аллергические реакции и даже анафилактический шок. Также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта нужно с осторожностью употреблять апельсины натощак.

Апельсин, говорит Половинская, имеет высокую кислотность. А это плохо может сказаться на зубной эмали. Повышается риск ее разрушения. И потому лучше прополаскивать рот после употребления апельсина или пить апельсиновый сок через трубочку.

Читайте такжеФитнес-тренер рассказал, неправильное употребление какого фрукта ведет к набору веса

Реклама

Напомним, ранее эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной

До того ученые ответили на вопрос, можно ли есть вечером во время диеты.